Трамп налаштований підписати угоду про надра з Україною – Волц

Угода про надра буде укладена, президент США Дональд Трамп сповнений рішучості зробити це

Про це в ефірі Fox News заявив радник президента США з національної безпеки Майк Волц.

Угода про копалини між США та Україною

За його словами, Сполучені Штати прагнуть підписати угоду з Україною про рідкісноземельні копалини.

Зараз дивляться

– Так, угода з Україною буде укладена. Учасники переговорів наполегливо працювали протягом вихідних. Це в першу чергу стосується як міністра (фінансів Скотта, – Ред.) Бессента, так і президента (США Дональда Трампа, – Ред.). Це буде зроблено. Президент сповнений рішучості зробити це, — заявив Волц.

Раніше міністр фінансів України повідомляв, що Київ та Вашингтон мають узгодити ключові питання перед підписанням важливої угоди щодо співпраці у сфері рідкісноземельних копалин.

У минулому Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про рідкісноземельні метали.

Крім того, Київ та Вашингтон домовилися розпочати роботу над створенням зони вільної торгівлі, повідомляв прем’єр Денис Шмигаль.

Джерело : Fox News

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.