США та Україна домовились розпочати роботу над зоною вільної торгівлі – Шмигаль

Про прогрес щодо угоди з економічного партнерства між Україною та США стане відомо вже у суботу, 26 квітня.

Крім того, Київ та Вашингтон хочуть укласти угоду про зону вільної торгівлі.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із міністром фінансів США Скотом Бессентом у Вашингтоні.

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Переговори між США та Україною про партнерство

Прем’єр подякував народу США за “надзвичайну й всебічну підтримку” в час повномасштабного вторгнення Росії. Окремо Шмигаль подякував президенту Дональду Трампу за “підписання указу, яким він ще на один рік продовжив санкції проти Росії”, а також за продовження на рік заборони на вхід до американських портів суден, що належать РФ або мають зв’язки з Росією.

– Необхідно посилювати санкційний тиск на агресора, аби примусити його до миру. Зокрема, обговорили посилення санкцій щодо енергетичного сектору РФ у зв’язку з окупацією Запорізької АЕС, – додав Шмигаль.

Глава українського уряду повідомив, що разом із міністром фінансів США були порушені питання фінансової допомоги на наступний рік.

– Підкреслив, що уряд України без сумніву підтримує укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови. Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року, – повідомив він.

Прем’єр Шмигаль додав, що сторони також обговорили важливі політичні моменти майбутнього документа про рідкісноземельні метали. У розмові він також наголосив, що угода, згідно з українським законодавством, має бути обов’язково ратифікована у Верховній Раді.

– Домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США. Цінуємо конструктивний тон перемовин між нашими технічними командами й розраховуємо на подальший плідний діалог задля добробуту українського та американського народів, – резюмував голова уряду.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що дві юридичні команди з компаній США працюють над текстом угоди про співпрацю у сфері корисних копалин між Україною та Сполученими Штатами.

Фото: Денис Шмигаль

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