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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 28 квітня 2025 року – ситуація на фронті

Війна в Україні

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 123 бойових зіткнення.

Такі дані станом на 22:00 27 квітня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 28 квітня 2025

Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта бойових дій на 27 квітня 2025
Карта бойових дій на 27 квітня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 160-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія
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