Україна готова підтримати Європу у відновленні роботи енергомереж – Міненерго

Україна готова надати допомогу європейським партнерам у налагодженні стабільної роботи енергомереж.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко написав у Facebook на тлі блекауту в кількох країнах Європи.

Україна готова допомогти Європі

Галущенко зазначив, що Україна має великий досвід у відновленні енергетичної інфраструктури після російських атак і готова поділитися цими знаннями.

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– Ми готові поділилися знаннями та досвідом, отриманими, зокрема, за час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Ми вдячні країнам ЄС за підтримку і завжди готові надати допомогу, – написав міністр.

Нагадаємо, 28 квітня мільйони людей у кількох країнах Європи залишилися без електроенергії. Відключення світла сталося в Іспанії, Португалії, а також у деяких районах Франції та Італії.

Директор оператора системи передачі електроенергії Red Eléctrica повідомив, що причиною блекауту стало сильне коливання в електричній мережі, через яке Іспанія тимчасово втратила зв’язок із загальноєвропейською електромережею.

Точні причини аварії ще з’ясовують. За попередніми оцінками, повністю відновити електропостачання в Іспанії вдасться протягом 6-10 годин.

Португальський оператор також повідомив, що збої сталися через проблеми в загальноєвропейській електромережі.

Джерело: Герман Галущенко

Фото: Міненергетики

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