Росіяни рвуться на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей – Волошин

На Новопавлівському напрямку ситуація суттєво ускладнилася – російські війська ведуть активні штурмові дії з метою прориву до межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

Про це під час телемарафону Єдині новини заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

На Новопавлівському напрямку – запеклі бої

– Доволі загострилась ситуація на Новопавлівському напрямку, де ворог за минулу добу провів 23 бойових зіткнення. Там постійно тривають запеклі бої, ворог рветься буквально на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей, – повідомив Волошин.

За його словами, неспокійною залишається ситуація і на Оріхівському напрямку, зокрема поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове і Степове.

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Тут окупанти намагаються прорвати оборонні рубежі ЗСУ, закріпитися на стратегічно важливих позиціях та створити плацдарм для подальших атак.

– Це місце розташоване недалеко від Запоріжжя, звідти є змога вражати наші логістичні маршрути, які ведуть із міста на схід області, а також обстрілювати саме Запоріжжя і його околиці, – уточнив Волошин.

Окупанти намагаються захопити острови на Херсонському напрямку

За останні дні помітно загострилася ситуація й на Придніпровському, або Херсонському, напрямку.

– На Херсонському напрямку почастішали спроби ворога захопити острови на Дніпрі. І хоча Сили оборони в основному топлять ворожі плавзасоби, окремим росіянам вдається висадитися на островах, — зазначив Волошин.

Ці диверсійні групи часто складаються з одного-двох солдатів, які залишаються на островах. Їм скидають воду, харчі й боєприпаси з дронів. Через кілька днів вони іноді здаються в полон українським військовим.

– Вороги по один-два чоловіки залишаються на цих островах. Вони там грають в “робінзонів”. Їх звідти евакуювати неможливо, і їм скидає їхнє командування і боєприпаси, і воду, і продовольство з дронів. Вони там кілька днів перебувають, а потім, є такі випадки, що навіть здаються нашим у полон. А російська пропаганда ці факти застосовує як намагання взяти під контроль острівну зону. Але таких спроб за декілька останніх днів стало більше, – наголосив речник.

Нагадаємо, вчора в зоні відповідальності 79 окремої десантно-штурмової бригади на Новопавлівському напрямку противник розпочав інтенсивний наступ. Колони російських сил вийшли на штурм переднього краю оборони о четвертій ранку, однак Збройні сили України оперативно зупинили атаку.

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