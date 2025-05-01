Карта бойових дій на 1 травня 2025 – ситуація на фронті

В Україні триває повномасштабна війна, на фронті продовжуються бойові дії. Якою є ситуація там станом на 1 травня 2025 року – дивіться далі у матеріалі Фактів ICTV.

Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025

За повідомленнями ISW, українські війська нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Торецька, а російські війська – поблизу Лимана та Торецька.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 162-гу добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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