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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 1 травня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває повномасштабна війна, на фронті продовжуються бойові дії. Якою є ситуація там станом на 1 травня 2025 року – дивіться далі у матеріалі Фактів ICTV.

Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025

За повідомленнями ISW, українські війська нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Торецька, а російські війська – поблизу Лимана та Торецька.

Фото: ISW
карта боїв на 1 травня
Фото: ISW
карта боїв на 1 травня
Фото: ISW
карта боїв на 1 травня
Фото: ISW
карта боїв на 1 травня
Фото: ISW
карта боїв на 1 травня
Фото: ISW
Фото: ISW
карта боїв на 1 травня
Фото: ISW
Фото: ISW
карта боїв на 1 травня
Фото: ISW
Фото: ISW
карта боїв на 1 травня
карта боїв на 1 травня
карта боїв на 1 травня
карта боїв на 1 травня
карта боїв на 1 травня
карта боїв на 1 травня
карта боїв на 1 травня

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 162-гу добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Війна в Україні, Курськ
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