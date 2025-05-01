У Раді зареєстровано законопроєкт про ратифікацію угоди зі США про надра

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки, яку подав Кабінет міністрів.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Законопроєкт про ратифікацію угоди щодо надр зареєстровано у Раді

– Кабінетом міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України проєкт закону Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови’ (реєстр. № 0309), – зазначив Мельничук.

Нагадаємо, що напередодні уряди України та США підписали угоду, яка передбачає створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

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Документ включає 12 статей, а також перелік критично важливих матеріалів, та має фінансовий характер.

Від української сторони учасником фонду виступатиме Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства, яка підпорядковується Міністерству економіки України.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що діяльність інвестиційного фонду з відбудови України може бути розпочата орієнтовно через місяць-півтора після затвердження угоди Верховною Радою.

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