У Раді зареєстровано законопроєкт про ратифікацію угоди зі США про надра
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки, яку подав Кабінет міністрів.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
Законопроєкт про ратифікацію угоди щодо надр зареєстровано у Раді
– Кабінетом міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України проєкт закону Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови’ (реєстр. № 0309), – зазначив Мельничук.
Нагадаємо, що напередодні уряди України та США підписали угоду, яка передбачає створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.
Документ включає 12 статей, а також перелік критично важливих матеріалів, та має фінансовий характер.
Від української сторони учасником фонду виступатиме Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства, яка підпорядковується Міністерству економіки України.
Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що діяльність інвестиційного фонду з відбудови України може бути розпочата орієнтовно через місяць-півтора після затвердження угоди Верховною Радою.