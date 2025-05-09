Посольство США в Україні попередило про загрозу масштабної повітряної атаки РФ
Посольство США в Києві попередило, що найближчими днями Росія може здійснити потужну повітряну атаку.
Про це йдеться в повідомлені пресслужби посольства від п’ятниці, 9 травня.
Посольство США попередило про можливу масштабну атаку РФ
У дипломатичному представництві Америки в Україні повідомили про отримання інформації щодо потенційної масштабної повітряної атаки з боку Росії. Зазначається, що це може статися в будь-який момент протягом наступних кількох днів.
– Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися в будь-який момент протягом наступних кількох днів, – йдеться в повідомленні.
Диппредставництво закликає громадян США в Україні бути готовими негайно сховатися в укритті в разі оголошення повітряної атаки. Серед інших рекомендацій:
- завчасно визначити місце укриття;
- встановити додатки на мобільний телефон для сповіщення про повітряну тривогу, наприклад, Air Raid Siren або Alarm Map;
- стежити за оновленою інформацією місцевих ЗМІ;
- мати із собою запас ліків, їжі та води;
- у разі надзвичайної ситуації дотримуватися вказівок посадових осіб і служб швидкого реагування.
Джерело: U.S. Embassy in Ukraine