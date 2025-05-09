Посольство США в Україні попередило про загрозу масштабної повітряної атаки РФ

Посольство США в Києві попередило, що найближчими днями Росія може здійснити потужну повітряну атаку.

Про це йдеться в повідомлені пресслужби посольства від п’ятниці, 9 травня.

Посольство США попередило про можливу масштабну атаку РФ

У дипломатичному представництві Америки в Україні повідомили про отримання інформації щодо потенційної масштабної повітряної атаки з боку Росії. Зазначається, що це може статися в будь-який момент протягом наступних кількох днів.

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– Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися в будь-який момент протягом наступних кількох днів, – йдеться в повідомленні.

Диппредставництво закликає громадян США в Україні бути готовими негайно сховатися в укритті в разі оголошення повітряної атаки. Серед інших рекомендацій:

завчасно визначити місце укриття;

встановити додатки на мобільний телефон для сповіщення про повітряну тривогу, наприклад, Air Raid Siren або Alarm Map;

стежити за оновленою інформацією місцевих ЗМІ;

мати із собою запас ліків, їжі та води;

у разі надзвичайної ситуації дотримуватися вказівок посадових осіб і служб швидкого реагування.

Джерело: U.S. Embassy in Ukraine

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