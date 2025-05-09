Привілей білого: кому із жінок дозволено носити білий колір на аудієнції у Папи Римського
8 травня 2025 року у Ватикані обрали нового Папу Римського. Ознакою видатної події був білий дим, який піднявся над Сикстинською капелою. Новим Папою після смерті Папи Франциска став 69-річний Роберт Френсіс Прево, кардинал зі США.
У своєму першому зверненні він віддав шану Папі Франциску та закликав вірян рухатися вперед без страху, єднатися та йти рука об руку з Богом. Після цього новий Папа Римський, американський кардинал Роберт Френсіс Прево, який тепер буде відомий як Папа Лев XIV, вперше з’явився на публіці та дав благословення вірянам з лоджії базиліки Святого Петра.
Під час офіційних аудієнцій у Папи жінки зазвичай носять скромний чорний одяг з покритою головою. Проте існують певні категорії жінок, яким дозволено носити білий колір на аудієнції у Папи Римського. Кого це стосується — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Що таке привілей білого
У Ватикані існує давній протокол, що регламентує одяг жінок під час аудієнцій у Папи Римського.
За традицією жінки повинні носити чорний одяг, що символізує скромність і повагу. Проте існує виняток, відомий як привілей білого (privilège du blanc), який дозволяє певним жінкам носити білий одяг під час офіційних зустрічей з Папою.
Привілей білого — це особливе право, яке надається лише деяким католицьким королевам і принцесам. Він дозволяє їм носити білий одяг (зазвичай білу сукню та вуаль) під час аудієнцій у Папи Римського. Цей привілей є символом особливого статусу та відданості Католицькій Церкві.
Категорії жінок, кому дозволено носити білий колір на аудієнції у Папи Римського
Станом на 2025 рік право носити білий одяг під час аудієнцій у Папи мають наступні жінки:
- Королева Софія Іспанська;
- Королева Летиція Іспанська;
- Королева Паола Бельгійська;
- Королева Матильда Бельгійська;
- Велика герцогиня Марія Тереза Люксембурзька;
- Принцеса Шарлен Монакська;
- Принцеса Марина Неаполітанська
Ці жінки отримали привілей завдяки своєму статусу в католицьких монархіях або за спеціальним дозволом Святого Престолу.
Чому інші жінки не мають такого права
Привілей надається лише жінкам, які є католицькими королевами або принцесами з певних монархій. Наприклад, хоча королева Нідерландів Максима є католичкою, вона не має цього привілею, оскільки її чоловік — протестантський монарх. Також привілей не надається дружинам президентів або представницям інших конфесій.
Фото: Vatican News