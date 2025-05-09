Привілей білого: кому із жінок дозволено носити білий колір на аудієнції у Папи Римського

8 травня 2025 року у Ватикані обрали нового Папу Римського. Ознакою видатної події був білий дим, який піднявся над Сикстинською капелою. Новим Папою після смерті Папи Франциска став 69-річний Роберт Френсіс Прево, кардинал зі США.

У своєму першому зверненні він віддав шану Папі Франциску та закликав вірян рухатися вперед без страху, єднатися та йти рука об руку з Богом. Після цього новий Папа Римський, американський кардинал Роберт Френсіс Прево, який тепер буде відомий як Папа Лев XIV, вперше з’явився на публіці та дав благословення вірянам з лоджії базиліки Святого Петра.

Під час офіційних аудієнцій у Папи жінки зазвичай носять скромний чорний одяг з покритою головою. Проте існують певні категорії жінок, яким дозволено носити білий колір на аудієнції у Папи Римського. Кого це стосується — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що таке привілей білого

У Ватикані існує давній протокол, що регламентує одяг жінок під час аудієнцій у Папи Римського.

За традицією жінки повинні носити чорний одяг, що символізує скромність і повагу. Проте існує виняток, відомий як привілей білого (privilège du blanc), який дозволяє певним жінкам носити білий одяг під час офіційних зустрічей з Папою.

Привілей білого — це особливе право, яке надається лише деяким католицьким королевам і принцесам. Він дозволяє їм носити білий одяг (зазвичай білу сукню та вуаль) під час аудієнцій у Папи Римського. Цей привілей є символом особливого статусу та відданості Католицькій Церкві.

Категорії жінок, кому дозволено носити білий колір на аудієнції у Папи Римського

Станом на 2025 рік право носити білий одяг під час аудієнцій у Папи мають наступні жінки:

Королева Софія Іспанська;

Королева Летиція Іспанська;

Королева Паола Бельгійська;

Королева Матильда Бельгійська;

Велика герцогиня Марія Тереза Люксембурзька;

Принцеса Шарлен Монакська;

Принцеса Марина Неаполітанська

Ці жінки отримали привілей завдяки своєму статусу в католицьких монархіях або за спеціальним дозволом Святого Престолу.

Чому інші жінки не мають такого права

Привілей надається лише жінкам, які є католицькими королевами або принцесами з певних монархій. Наприклад, хоча королева Нідерландів Максима є католичкою, вона не має цього привілею, оскільки її чоловік — протестантський монарх. Також привілей не надається дружинам президентів або представницям інших конфесій.

Фото: Vatican News

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