Привилегия белого: кому из женщин разрешено носить белый цвет на аудиенции у Папы Римского

8 мая 2025 года в Ватикане избрали нового Папу Римского. Признаком выдающегося события был белый дым, который поднялся над Сикстинской капеллой. Новым Папой после смерти Папы Франциска стал 69-летний Роберт Фрэнсис Прево, кардинал из США.

В своем первом обращении он отдал дань уважения Папе Франциску и призвал верующих двигаться вперед без страха, объединяться и идти рука об руку с Богом. После этого новый Папа Римский, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который теперь будет известен как Папа Лев XIV, впервые появился на публике и дал благословение верующим с лоджии базилики Святого Петра.

Во время официальных аудиенций у Папы женщины обычно носят скромную черную одежду с покрытой головой. Однако существуют определенные категории женщин, кому разрешено носить белый цвет на аудиенции у Папы Римского. Кого это касается — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Что такое привилегия белого

В Ватикане существует давний протокол, регламентирующий одежду женщин во время аудиенций у Папы Римского. Согласно традиции, женщины должны носить черную одежду, символизирующую скромность и уважение.

Однако существует исключение, известное как привилегия белого (privilège du blanc), которое позволяет определенным женщинам носить белую одежду во время официальных встреч с Папой.

Привилегия белого — это особое право, которое предоставляется некоторым католическим королевам и принцессам. Им позволено носить белую одежду (обычно белое платье и вуаль) во время аудиенций у Папы Римского. Эта привилегия является символом особого статуса и преданности Католической Церкви.

Категории женщин, кому разрешено носить белый цвет на аудиенции у Папы Римского

По состоянию на 2025 год право носить белую одежду во время аудиенций у Папы имеют следующие женщины:

Королева София Испанская;

Королева Летиция Испанская;

Королева Паола Бельгийская;

Королева Матильда Бельгийская;

Великая герцогиня Мария Тереза Люксембургская;

Принцесса Шарлен Монакская;

Принцесса Марина Неаполитанская

Эти женщины получили привилегию благодаря своему статусу в католических монархиях или по специальному разрешению Святого Престола.

Почему другие женщины не имеют такого права

Привилегия предоставляется только женщинам, которые являются католическими королевами или принцессами из определенных монархий. Например, хотя королева Нидерландов Максима является католичкой, она не имеет этой привилегии, поскольку ее муж — протестантский монарх. Также привилегия не предоставляется женам президентов или представительницам других конфессий.

Фото: Vatican News

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.