Якщо Путін не стане на шлях миру, ми з Трампом посилимо підтримку України – Стармер

Якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на пропозицію про безумовне 30-денне припинення вогню із 12 травня без будь-яких умов, відповідь буде негайною.

Про це заявив британський прем’єр Кір Стармер на пресконференції лідерів Коаліції охочих у Києві.

Ультиматум Путіну від Коалації охочих

– Ми тут разом зі Сполученими Штатами звертаємося до Путіна відкрито: якщо ви серйозно думаєте про мир, саме зараз є шанс це продемонструвати. Йдеться, наголошую, про безумовне 30-денне припинення вогню із негайним початком переговорів після досягнення припинення вогню, без додаткових умов і затримок, – наголосив він.

Зараз дивляться

За його словами, господар Кремля досі ставить умови і замість припинення вогню організував військовий парад, кидаючи виклик.

– Усі лідери Коалації охочих виступили за негайне припинення вогню без будь-яких умов, закликаючи Путіна: якщо він не повернеться на шлях миру, ми відповімо разом із президентом США Дональдом Трампом, ми посилимо санкції, посилимо оборонну допомогу Україні, щоби примусити Росію сісти за стіл переговорів, – резюмував Стармер.

Перед цим лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі виступили зі спільною заявою, в якій закликали Росію погодитися на 30-денне повне і безумовне припинення вогню, щоб дати шанс мирним переговорам.

Зокрема, після зустрічі Коаліції охочих у Києві Зеленський, Макрон, Стармер, Мерц і Туск мали плідну розмову з президентом США Дональдом Трампом, після якої заявили про готовність припинити вогонь із понеділка, 12 травня.

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