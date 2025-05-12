Скільки людей проживає в Україні і скільки залишиться після війни: дані демографа

За даними західних експертів, населення на підконтрольній Україні території становить 29 мільйонів осіб, і ця цифра є достовірною.

Про це повідомив Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

Скільки людей живе в Україні у 2025 році

На початку 2023 року Інститут демографії провів аналіз чисельності населення в Україні. Для цього використали дані на 1 січня 2022 року.

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– Бо ще до великої війни були певні проблеми з обліком, у нас давно не було перепису населення. І треба було зробити переоцінку даних, скільки ж людей в Україні, – розповів Олександр Гладун.

Враховуючи всі території в межах кордонів 1991 року, включно з окупованими, кількість населення України оцінювали у трохи більше за 42 млн осіб.

Якщо виключити окуповані території, то населення України 2025 оцінюється в межах 28-30 млн осіб.

Демограф зазначив, що наразі важко дізнатися реальні цифри, оскільки невідома кількість людей на непідконтрольних Україні територіях. Але в будь-якому разі в країні спостерігається тенденція до скорочення населення.

До того ж традиційні демографічні методи, які використовувалися раніше, щоб дізнатися скільки населення зараз в Україні, не підходять.

– В Україні стало менше людей, які перебувають саме на території держави. Але чи враховувати наших біженців, які мільйонами виїхали за кордон? Методологічно, якщо людина відсутня в країні більше ніж рік, її можна знімати з обліку, – розповів науковець.

Він зазначив, що зараз нестандартна ситуація, і люди можуть повернутися з-за кордону. У зв’язку з цим чисельність населення потрібно оцінювати лише на конкретні дати та в межах певної території.

Своєю чергою експерт з напряму Освіти Українського інституту майбутнього UIF Микола Скиба розказав, можна обережно припустити, що чисельність населення України у 2025 році становить приблизно 30 мільйонів або знаходиться в межах 29–30,5 мільйонів. Водночас ці дані є лише орієнтовними.

Яка буде чисельність населення в Україні після війни

За словами Олександра Гладуна, після війни чисельність населення в Україні буде приблизно 30 млн, а не 52 чи 42 млн.

– І вже під цю чисельність планувати і економіку, і розвиток соціальної інфраструктури, і подальше життя, і впроваджувати заходи демографічної політики, які б покращували цю ситуацію, – додав Олександр Гладун.

Вчений сказав, що плануючи майбутнє, потрібно відпустити минуле, яке вже не повернути. Важливо пам’ятати про нього, але рухатися вперед з огляду на нові реалії.

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