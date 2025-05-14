Є дві версії: ЗСУ отримають мобільні майстерні Небокрай для безпілотників

Міністерство оборони України офіційно дозволило використовувати в армії нові мобільні майстерні під назвою Небокрай, створені вітчизняними виробниками.

Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Дозволено використання нових мобільних майстерень для дронів

Майстерні призначені для ремонту та обслуговування безпілотних літальних комплексів і апаратів.

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Небокрай є мобільною тактичною майстернею, створеною для виконання різних видів ремонту, обслуговування та складання дронів коптерного типу.

Майстерня розміщена в металевому контейнері, закріпленому на двомісному автопричепі. Вона оснащена автономними системами обігріву, освітлення, кондиціонування та вентиляції.

Для майстрів усередині облаштовано робочі місця з необхідними стелажами та контейнерами.

Існує кілька версій мобільної майстерні:

Небокрай 00 – базова модель із найпростішими інструментами;

Небокрай 01 – повністю укомплектована версія. Вона має зарядну станцію, комп’ютер, 3D-принтер, ультразвукову ванну з функцією дегазації рідини, монітор FPV, зварювальний апарат, компресор, імпульсний лабораторний блок живлення, сушарку для ниток, персональний комп’ютер, бездротові сканери штрих-коду, вимірювач потужності радіочастотного сигналу тощо.

Вага такої майстерні – від 1,5 до 2,5 тонни, тому її легко транспортувати навіть військовими легковими тактичними легковими автомобілями.

Джерело : Міноборони

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