Австралія затримує передання танків Abrams Україні через США – ЗМІ

В Австралії затримується передання Україні танків M1A1 Abrams, причому представники оборонного відомства частково звинувачують США у затримці.

Про це повідомляє ABC News.

Танки M1A1 Abrams

Понад пів року тому вперше оголосили про передання танків M1A1 Abrams в рамках пакета військової допомоги Австралії вартістю $245 млн. Проте танки все ще очікують остаточного дозволу для відправлення за кордон.

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Про ускладнення із переданням танків американського виробництва стало відомо минулого місяця після того, як президент США Дональд Трамп тимчасово заморозив військову допомогу Україні.

Тепер представники Міноборони Австралії стверджують, що процес передання танків досі не визначений, оскільки потрібно мати формальний дозвіл від США.

– Тепер ми починаємо сумніватися, чи дійсно українці хочуть ці машини, адже дах танка є найслабшим місцем Abrams, а це війна безпілотників, – сказав один з представників оборонного відомства.

За його словами, є занепокоєння, що танки застрягнуть десь на шляху до України посеред океану, якщо в цей період сторони укладуть мирну угоду. Крім того, бракує офіцерського складу, необхідного для нагляду за технікою в морі.

Пентагон минулого року застерігав Австралію від передання застарілих танків Abrams через логістичні витрати і труднощі з обслуговуванням техніки на території України.

Австралія має 59 танків M1A1 Abrams, які купила у 2007 році, але які жодного разу брали участь у бойових діях. На зміну їм приходять новіші бойові танки M1A2, які мають 120-міліметрову гармату.

Міністерство оборони Австралії продовжує працювати з українським урядом щодо передання танків та їхнього технічного обслуговування.

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