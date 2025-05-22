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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Як працює електронне направлення на ВЛК та де його отримати

як працює електронне направлення на ВЛК
Фото: Depositphotos

З січня 2025 року військовозобов’язані можуть подавати запит і отримувати електронне направлення на ВЛК через застосунок Резерв+. Це спрощує процес проходження медкомісії, адже більше немає потреби звертатися до ТЦК за паперовими документами. Електронне направлення автоматично фіксується в системі, що дозволяє одразу прибувати до медичних установ для проходження огляду. 

Факти ICTV дізнавалися, як працює електронне направлення на ВЛК та де його отримати. 

Як отримати електронне направлення на ВЛК: інструкція 

Увійдіть до свого особистого кабінету в системі Резерв+ за допомогою електронного підпису або іншого доступного способу ідентифікації. 

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У розділі медичних документів створіть запит на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Додайте необхідні медичні документи, якщо це потрібно. 

Військовий комісар у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за місцем вашого обліку перевірить вашу заявку та підтвердить необхідність направлення на ВЛК. 

Електронне направлення на ВЛК: як працює 

Після схвалення запиту електронне направлення автоматично з’явиться у вашому профілі в Резерв+. Ви отримаєте відповідне сповіщення. 

З електронним направленням зверніться до визначеного медичного закладу для проходження комісії (ВЛК). 

Отже, щоб отримати електронне направлення на ВЛК, вам потрібно увійти в Резерв+, подати заявку на проходження комісії, дочекатися її схвалення, отримати електронне направлення і з ним піти на ВЛК. 

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Як отримати цифрове заключення ВЛК 

Електронні направлення на ВЛК, що створюються у реєстрі військовозобов’язаних Оберіг, тепер автоматично надходитимуть до кабінету ВЛК, а висновки комісій так само передаватимуться до цього реєстру. Це значно пришвидшує процес розгляду та обробки документів. 

Одночасно електронні постанови ВЛК щодо військовослужбовців зберігатимуться в МІС ЗСУ, що в майбутньому спростить отримання виплат, пільг і необхідних послуг. 

Цифровізація ВЛК стала можливою завдяки змінам до наказу Міністерства оборони № 402, які передбачають впровадження кабінету ВЛК, перехід від паперових форм постанов до електронних та спрощення звітності. 

Впровадження електронних постанов відбувалося поступово: 

  • З 1 березня 2025 року ВЛК, які пройшли відповідне навчання, можуть оформлювати постанови в електронному форматі. 
  • З 1 квітня 2025 року всі комісії зобов’язані використовувати електронні довідки ВЛК та свідоцтва про хворобу. 

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Джерело: Міноборони
Міноборони
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