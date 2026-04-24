У США розробляють план можливих ударів по іранських об’єктах у районі Ормузької протоки на випадок зриву режиму припинення вогню.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в оборонних структурах США.

Які удари готують США по Ірану

За даними джерел, Пентагон розглядає варіант атак по оборонних об’єктах Ірану в районі Ормузької протоки, а також у південній частині Перської та Оманської заток.

Ідеться, зокрема, про застосування так званого динамічного націлювання, яке передбачає удари по мобільних цілях.

Серед потенційних об’єктів:

швидкісні ударні катери;

мінні судна;

інші асиметричні засоби, які Іран використовує для контролю над водними шляхами.

За оцінками джерел CNN, навіть у разі нових ударів це не гарантує швидкого відновлення судноплавства.

Іран зберігає значну частину ракет берегової оборони, а також має великий флот невеликих човнів, які можуть використовуватися для атак на судна.

За даними ЗМІ, це ускладнює спроби США повністю розблокувати протоку.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп продовжив режим припинення вогню з Іраном до завершення мирних переговорів.

За його словами, США залишаються у стані бойової готовності, водночас очікуючи на нові пропозиції щодо врегулювання конфлікту.

Перемир’я було погоджене 8 квітня як тимчасовий крок для підготовки можливих прямих переговорів.

