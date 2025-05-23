В індустріальному парку під Тернополем запустили нову лінію з розливу олії – Кисилевський

В індустріальному парку Західноукраїнський промисловий хаб, що в селі Острів Тернопільської області, відбувся запуск нової виробничої лінії з розливу олії.

Компанія Delta Food, яка є учасником парку, інвестувала у проєкт 40 млн грн, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Що відомо про нову виробничу лінію з розливу олії

Потужність нової виробничої лінії з розливу олії – 6 тис. пляшок об’ємом 1 л щогодини.

Зараз дивляться

Нова продукція відправлятиметься переважно на експорт.

Компанія Delta Food, яка дотепер спеціалізувалась на виробництві соусів (ТМ Гуляйполе), наразі 30% продукції експортує до країн ЄС та США.

В індустріальному парку підприємство створило 200 робочих місць.

Для запуску нової виробничої лінії Delta Food скористалась програмами державної політики Зроблено в Україні.

40% фінансування проєкту здійснено коштом програми доступних кредитів 5-7-9.

Крім того, підприємство скористалось можливістю звільнення від ПДВ та мита при ввезенні обладнання на територію індустріального парку.

Восени 2025 року Delta Food готує запуск нової лінії з виробництва соусів. Інвестиції у цей проєкт сягнуть понад 100 млн грн.

Зауважимо, що у 2022 році через широкомасштабне вторгнення росіян компанія Delta Food релокувала виробничі потужності з Гуляйполя Запорізької області до індустріального парку Західноукраїнський промисловий хаб у селі Острів Тернопільської області.

Джерело: Дмитро Кисилевський

Фото: Дмитро Кисилевський

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.