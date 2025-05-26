Серія масованих обстрілів України: в ISW пояснили, чого домагається Путін

Серією масованих обстрілів України президент РФ Володимир Путін прагне передовсім підірвати моральний дух українців.

Крім того, очільник Кремля намагається переконати країни Заходу в неминучості перемоги Росії та марності підтримки України.

Такої думки аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Так, американські аналітики не могли не помітити, що росіяни посилили далекобійні удари по Україні впродовж останніх восьми місяців.

Крім того, продовжують експерти, російські чиновники просто “завалюють” інформаційний простір закликами до України піти на поступки в питаннях свого суверенітету та територіальної цілісності. Більшість цих заяв узгоджуються з давніми російськими воєнними вимогами та фактично демонструють, що впродовж останніх трьох років війни вони не змінилися.

– Цими вимогами росіяни ігнорують той факт, що ситуація на полі бою різко змінилася з початку 2022 року і що три роки втрат техніки й живої сили значно погіршили здатність російських військових завоювати Україну, – наголошують в Інституті вивчення війни.

Російський прогрес, переконують в ISW, значно сповільнився, оскільки війська РФ на тлі втрат усе більше покладаються на погано навчену та оснащену піхоту, щоб досягати успіхів на полі бою.

– Однак Путін, як і раніше, глибоко налаштований на відвертання уваги від реалій бойової ситуації, оскільки припинення західної військової допомоги Україні є єдиною реальною надією Росії на перемогу в цій війні, – підсумовують в ISW.

Нагадаємо, що російські війська вже третю ніч поспіль вдаються до комбінованих атак України, щоразу нарощуючи кількість засобів повітряного нападу.

Так, уночі проти 24 травня росіяни атакували Україну 14 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 250 дронами (загалом 264 цілей).

Уночі проти 25 травня оборонці неба зафіксували вже 367 ворожих засобів повітряного нападу. Зокрема, росіяни запустили 69 ракет (дев’ять Іскандер-М/KN-23, 55 ракет Х-101 та Калібр, одну ракету Х-22 та чотири Х-59 /Х-69) та 298 дронів.

Уночі проти 26 травня російські війська атакували дев’ятьма крилатими ракетами Х-101 та рекордними 355 дронами (усього 364 цілі).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

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