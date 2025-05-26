Помер Юрій Гнаткевич, вчений та нардеп трьох скликань

Помер народний депутат України трьох скликань та громадський діяч Юрій Гнаткевич. Йому було 85 років.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради на офіційному сайті.

Помер Юрій Гнаткевич

— Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України, – йдеться у повідомленні.

Причину смерті Юрія Гнаткевича – не вказують.

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Як зазначили у ВР, упродовж своєї парламентської діяльності Гнаткевич опікувався питаннями освіти, науки, духовності та національного відродження.

Керівництво парламенту та народні депутати висловили співчуття з приводу смерті Гнаткевича.

Що відомо про Юрія Гнаткевича

Юрій Гнаткевич народився на Рівненщині у 1940 році. Він був народним депутатом України I, V та VI скликань, українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, активним громадським діячем.

Він закінчив Київський педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю викладач німецької мови. Наприкінці 1950-х був умовно засуджений “за антирадянську агітацію” і реабілітований у 1990-х.

Також він є автором понад 50 наукових публікацій. Гнаткевич нагороджений Орденом За заслуги ІІІ ступеня.

Джерело : Верховна Рада

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