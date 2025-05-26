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Помер Юрій Гнаткевич, вчений та нардеп трьох скликань

Юрій Гнаткевич
Фото: УНІАН

Помер народний депутат України трьох скликань та громадський діяч Юрій Гнаткевич. Йому було 85 років.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради на офіційному сайті.

Помер Юрій Гнаткевич

— Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України, – йдеться у повідомленні.

Причину смерті Юрія Гнаткевича – не вказують.

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Як зазначили у ВР, упродовж своєї парламентської діяльності Гнаткевич опікувався питаннями освіти, науки, духовності та національного відродження.

Керівництво парламенту та народні депутати висловили співчуття з приводу смерті Гнаткевича.

Що відомо про Юрія Гнаткевича

Юрій Гнаткевич народився на Рівненщині у 1940 році. Він був народним депутатом України I, V та VI скликань, українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, активним громадським діячем.

Він закінчив Київський педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю викладач німецької мови. Наприкінці 1950-х був умовно засуджений “за антирадянську агітацію” і реабілітований у 1990-х.

Також він є автором понад 50 наукових публікацій. Гнаткевич нагороджений Орденом За заслуги ІІІ ступеня.

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Джерело: Верховна Рада
Верховна Рада, Народний депутат, Смерть
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