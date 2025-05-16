Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ

У Києві на 100-му році життя померла українська мовознавиця Марія Плющ. Про смерть професорки повідомили у Драгоманівському університеті, де вона пропрацювала понад сім десятиліть та пройшла шлях від студентки до завідувачки кафедри.

Її ім’я відоме всім, хто вивчав українську мову глибше, ніж на рівні шкільної програми. Вона написала понад 300 наукових праць, зокрема підручники, якими користувалися цілі покоління студентів і вчителів. У колі фахівців Марію Плющ вважають одним із найавторитетніших мовознавців у галузі словотвору, морфології та синтаксису.

Померла Марія Плющ – що відомо

Попри поважний вік, Марія Яківна не залишала університет. Колеги згадують, що навіть у період повномасштабної війни вона продовжувала працювати: редагувала тексти, писала статті, консультувала молодих філологів.

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– Повсякденна наукова праця – це була її органічна потреба, стан душі, кредо життя, – йдеться в дописі факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка.

Марія Плющ народилася 7 січня 1926 року. Її дитинство припало на роки Голодомору, юність – на німецьку окупацію, а зрілість – на радянські репресії проти української мови. Після Другої світової вона вступила до Київського педагогічного інституту, а вже з 1953 року працювала викладачкою української мови.

Серед її найвідоміших праць – підручники Сучасна українська літературна мова та Методика лінгвістичного аналізу тексту, які кілька разів перевидавалися у 1980–2000-х роках. Також вона була дійсною членкинею Академії наук вищої освіти України.

Марію Плющ згадують не лише як науковицю, а й як людину з великою внутрішньою культурою. Її учні – теперішні викладачі й дослідники української мови – називають її наставницею, яка формувала не лише знання, а й цінності.

Також на початку травня стало відомо про смерть Валерія Шевчука – українського прозаїка, історика літератури та перекладача, лауреата Шевченківської премії, автора понад 40 книг.

Фото: Оксана Гаврилюк

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