Контракт 18-24 можуть доповнити спеціальностями, пов’язаними з дронами

В Україні планують розширити можливості контрактної військової служби для молодих людей віком від 18 до 24 років, зосередивши увагу на спеціальностях, пов’язаних з управлінням безпілотниками.

Про це у вівторок, 27 травня, заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Контракт 18-24 розширять на спеціальності, пов’язані із дронами

За його словами, нині 80% успішних уражень ворожої техніки та особового складу забезпечують саме оператори дронів.

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– Можна довго сперечатися про роль танка в сучасній війні чи способи застосування артилерії, але заперечувати важливість безпілотників – неможливо, – наголосив Паліса.

Він пояснив, що контракт у межах ініціативи 18-24 може передбачати довший термін служби – наприклад, два роки. Це необхідно через те, що навчання та адаптація пілотів безпілотників вимагають більше часу порівняно з піхотинцями.

Зараз ініціатива перебуває на етапі опрацювання.

Як відомо, 22 травня до проєкту Контракт 18-24 приєдналися бригади Національної гвардії Рубіж та 27 Печерська.

Нагадаємо, 7 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження в Україні річного контракту з високим фінансовим забезпеченням для молоді віком 18-24 роки, аби залучити її до лав армії.

11 лютого Міністерство оборони офіційно стартувало з програмою добровільної служби Контракт 18-24, яка передбачає службу протягом одного року для всіх охочих долучитися до Сил оборони.

Представник Міноборони Дмитро Лазуткін тоді зазначив, що чоловіки у віці від 18 до 24 років, які укладуть контракт, обійматимуть виключно бойові посади.

9 березня Сухопутні війська повідомили, що перші добровольці, які долучилися до ЗСУ за умовами Контракту 18-24, вже склали присягу та розпочали службу у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс.

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