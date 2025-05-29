Суд у США визнав торговельні тарифи Трампа незаконними і заблокував їх

Запроваджені президентом Дональдом Трампом тарифи Федеральний суд із питань міжнародної торгівлі США визнав незаконними, постановивши, що глава держави перевищив свої повноваження.

Про це пишуть видання Financial Times, Bloomberg та Politico.

Так, колегія з трьох суддів Федерального суду з питань міжнародної торгівлі США одностайно ухвалила рішення про визнання неконституційними виконавчих указів президента США щодо запровадження масштабних мит на імпорт товарів з низки країн.

Зараз дивляться

Суд постановив, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), на який Трамп посилався для обгрунтування введення тарифів, не дає йому таких повноважень. Згідно з Конституцією США, лише Конгрес має право встановлювати тарифи.

– Укази про всесвітні та дзеркальні мита перевищують будь-які повноваження, надані президенту, … для регулювання імпорту за допомогою тарифів, – йдеться в рішенні суду.

Суд постановив, що укази Трампа “оголошуються недійсними як такі, що суперечать закону”.

Рішення суду щодо тарифів Трампа

Зокрема, йдеться про введені ним 25% мита на товари з Канади та Мексики, 20% – на імпорт з Китаю, а також 10% тариф на імпорт з інших країн-торговельних партнерів США, які обгрунтовувалися необхідністю зменшення торговельного дефіциту.

Однак, як пише CNN, рішення суду “не впливає на 25% тарифи на автомобілі, автозапчастини, сталь та алюміній, які підпадають під дію розділу 232 Закону про розширення торгівлі – іншого закону, ніж той, на який посилався Трамп для своїх ширших торговельних дій”.

Варто зауважити, що суд до того ж скасував “взаємні” тарифи у розмірі від 20% до 50% на продукцію з 60 країн, які повинні були набути чинності 9 липня, якщо уряди інших держав не зможуть до того часу досягти угоди з Білим домом.

– Ми порушили цю справу, тому що Конституція не надає жодному президенту необмежених повноважень для підриву економіки. Це рішення підтверджує, що наші закони мають значення і що торговельні рішення не можуть прийматися за примхою президента, – заявив генеральний прокурор штату Орегон Ден Рейфілд, який разом з 11 іншими генеральними прокурорами подали позов проти мит Трампа.

Зі свого боку речник Білого дому розкритикував це рішення, заявивши, що “президент Трамп пообіцяв поставити Америку на перше місце, і адміністрація прагне використовувати всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи і відновлення американської величі”.

Протягом кількох хвилин після оголошення рішення адміністрація Трампа подала апеляцію.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.