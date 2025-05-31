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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Евакуацію на Сумщині розширили ще на 11 населених пунктів

евакуація, автобус з людьми
Фото: УНІАН

31 травня в Сумському районі розширили евакуацію на ще 11 населених пунктів.

Розширення евакуації в Сумському районі

Розпорядження про розширення обов’язкової евакуації в Сумському районі 31 травня підписав начальник ОВА Олег Григоров.

Згідно з документом, евакуації підлягають жителі:

Зараз дивляться
  • Горобівки (Річківської сільської громади);
  • Штанівки, Воронівки, Янченків (Білопільської міської громади);
  • Цимбалівки, Шкуратівки (Ворожбянської міської громади);
  • Кровного, Миколаївки, Руднівки, Спаського, Капітанівки (Миколаївської сільської громади).

Таке рішення, зазначає Олег Григоров, ухвалили через постійну загрозу життю цивільних унаслідок обстрілів прикордонних громад.

– Закликаю жителів не зволікати з рішенням про евакуацію. Залишатися в зоні постійної небезпеки – це пряма загроза вашому життю та здоров’ю, – наголошує очільник ОВА.

Усім, хто потребує допомоги, надають транспорт, гуманітарну допомогу, тимчасове розміщення та соціальні виплати.

Зателефонувати до евакуаційного штабу в Сумському районі можна за номером: (050) 650-70-83.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Олег Григоров

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