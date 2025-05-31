Евакуацію на Сумщині розширили ще на 11 населених пунктів
31 травня в Сумському районі розширили евакуацію на ще 11 населених пунктів.
Розширення евакуації в Сумському районі
Розпорядження про розширення обов’язкової евакуації в Сумському районі 31 травня підписав начальник ОВА Олег Григоров.
Згідно з документом, евакуації підлягають жителі:
- Горобівки (Річківської сільської громади);
- Штанівки, Воронівки, Янченків (Білопільської міської громади);
- Цимбалівки, Шкуратівки (Ворожбянської міської громади);
- Кровного, Миколаївки, Руднівки, Спаського, Капітанівки (Миколаївської сільської громади).
Таке рішення, зазначає Олег Григоров, ухвалили через постійну загрозу життю цивільних унаслідок обстрілів прикордонних громад.
– Закликаю жителів не зволікати з рішенням про евакуацію. Залишатися в зоні постійної небезпеки – це пряма загроза вашому життю та здоров’ю, – наголошує очільник ОВА.
Усім, хто потребує допомоги, надають транспорт, гуманітарну допомогу, тимчасове розміщення та соціальні виплати.
Зателефонувати до евакуаційного штабу в Сумському районі можна за номером: (050) 650-70-83.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Олег Григоров