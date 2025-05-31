Обстріл Сумщини: постраждав водій хлібовоза, загинули сотні тварин на фермі
45-річний водій хлібовоза дістав поранення під час обстрілу Сумської області.
Оновлено о 08:43.
Обстріл Сумської області 31 травня: що відомо
Під час нічного обстрілу Сумської області 31 травня російські війська застосовували дрони та ракети.
Під ударом перебували, зокрема, Роменський та Тростянецький райони.
У Недригайлівській громаді Роменського району постраждав 45-річний водій хлібовоза.
Поранення чоловік дістав через влучання безпілотника в автомобіль.
Водію вже надали необхідну медичну допомогу.
Ще п’ять ворожих БпЛА вгатили по фермі в одному із сіл Роменського району.
Спалахнули господарські будівлі. Загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна.
У Тростянецькому районі ворог атакував двома ракетами та 13 БпЛА сільськогосподарські підприємства.
Унаслідок ворожих ударів згоріли приміщення підприємств, транспорт.
На щастя, минулося без жертв.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Сумська ОВА, Олег Григоров, Прокуратура Сумщини
Фото: Сумська ОВА