Обстріл Сумщини: постраждав водій хлібовоза, загинули сотні тварин на фермі

45-річний водій хлібовоза дістав поранення під час обстрілу Сумської області.

Оновлено о 08:43.

Обстріл Сумської області 31 травня: що відомо

Під час нічного обстрілу Сумської області 31 травня російські війська застосовували дрони та ракети.

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Під ударом перебували, зокрема, Роменський та Тростянецький райони.

У Недригайлівській громаді Роменського району постраждав 45-річний водій хлібовоза.

Поранення чоловік дістав через влучання безпілотника в автомобіль.

Водію вже надали необхідну медичну допомогу.

Ще п’ять ворожих БпЛА вгатили по фермі в одному із сіл Роменського району.

Спалахнули господарські будівлі. Загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна.

У Тростянецькому районі ворог атакував двома ракетами та 13 БпЛА сільськогосподарські підприємства.

Унаслідок ворожих ударів згоріли приміщення підприємств, транспорт.

На щастя, минулося без жертв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Сумська ОВА, Олег Григоров, Прокуратура Сумщини

Фото: Сумська ОВА

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