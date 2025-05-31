На матір спрямували зброю, а батька били прикладом: історії дітей, повернутих з ТОТ

Громадська організація Save Ukraine допомогла повернути з тимчасово окупованих територій України чергову групу дітей.

У кожного – тяжкі спогади про довгі три роки життя в окупації.

Історії родин з дітьми, яким вдалося виїхали з ТОТ

Олександр, який прийшов зустрічати свою дружину з молодшим сином, назвав це повернення справжнім порятунком, тому що хлопцю за кілька місяців виповниться 18 років, і його могли забрати до російської армії.

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За його словами, син навчився онлайн і дуже рідко виходив з дому. Він не бачих їх обох більше трьох років.

– Повернення кожної дитини – надскладний процес, а сьогодні нам вдалося повернути групу дітей. Це дуже важкі історії. Це маленька дитина, яка не бачила три роки маму, бо вона була в полоні. І їй було тоді чотири. І вона не може зрозуміти, чому мами так довго не було в її житті. І ми бачили перші моменти, коли мама обійняла свою дитину, – розповів керівник Save Ukraine Микола Кулеба після прибуття автобуса із врятованими родинами.

Серед врятованих він назвав і хлопця-сироту, який вже отримав повістку в російську армію з числом, коли йому треба прийти.

– Це також діти наших військових або діти, які пройшли через всі випробування і тортури окупації. І ми хочемо подякувати кожному, хто нам у цьому допомагає, бо на сьогодні це вже 657 дітей, яких ми врятували з Росії, з окупованих територій. І 145 з них – це діти-сироти, – каже Кулеба.

Він наголосив, що ця війна триватиме поки усі діти не будуть повернуті в Україну.

Роман, врятований хлопець, розповів, що якось прокинувся від того, що російські військові увірвалися до їхнього будинку, один із них почав хамити матері і спрямував на неї зброю.

– Батько хотів його вгамувати. Він його вдарив прикладом. Потім заходить до мене в кімнату, запитує: “До школи ходиш?” Я такий: “Ні”, – каже Роман, а далі йому довелося йти до їхньої школи, аби не забрали до російського сиротинця.

У тій школі усі стіни завішані російськими прапорами та пропагандою, а серед предметів – підготовка до армії, тому доводилося на швидкість розбирати автомат, кидати гранати на дальність тощо.

За словами хлопця, тих, у кого високі показники, могли влітку відправити на навчання у військовий табір, де підготовка вже як у справжній армії, і там побував його 14-річний товариш.

– Дітей не жаліли. Він розповідав, що інструкторами були вагнерівці і якийсь там герой Росії. Вони говорили, що це вам у житті знадобиться… будете батьківщину захищати, – розповів він.

А Зоя, яка приїхала з онукою, зізналася, що зайвий раз боялася вийти на вулицю, бо окупанти скрізь між будинками розставили замасковані гармати та кулемети.

Вона на власні очі бачила, як росіяни забирали їхніх знайомих, зокрема і молодих хлопців – били, надягали мішки на голови, і після цього вони просто зникали безслідно.

До будинку жінки якось теж увірвалися представники так званої влади, серед яких і колишній правохоронець, і погрожували зброэю.

– Чоловік його відштовхнув. Ну, і потім давай випитувати: а у вас хоч документи є, а де ваші діти, а чому вони не в школі? І безцеремонно пішов по кімнатах. Коли вони прийшли, діти ще спали, – згадала жінка той день.

Каже, що погрожували за тиждень забрати дітей, якщо не ходитимуть до школи.

– Донька злякалася. Знання у дітей – нуль повний, тому що, наприклад, трудове навчання веде сантехнік, вони його називають дядьком Женею. Вчитель математики навіть освіти не має, він капітан запасу, – розповідає Зоя.

За її словами, школа більше нагадує зону: за найменшу провину – пробігся, стрибнув – ставлять на облік.

– І щопонеділка в них розмови про головне, їм мізки промивають, що України не було і мови такої немає, що це російські землі. Приблизно те саме, що і по телевізору, – каже жінка.

Ще одна жінка з врятованою онукою – Оксана – зізналася, що було дуже страшно усі ці три роки окупації, жили одним днем.

Колись вона працювала на власному городі і несподівано почула поряд кулеметну чергу.

– Біля мене просвистіли кулі… Я впала на землю, лежала і боялась поворухнутися. Було так страшно, коли із будинку до мене вибігла старша онука. Це була така загроза для неї. Тому я кричала: “Не біжи, ховайся в будинку, не йди сюда”, – зі сльозами на очах згадує той день жінка.

А одного разу її дуже налякав гуркіт – це був танк, який стояв із дулом, повернутим у бік їхнього будинку.

Оксана каже, що попри страх вони переховували український прапор, який жінка сховала в речі і вивезла.

– Прапор сховала у нові шкарпетки, якими забивала дитячі кросівки, нібито я заповняю порожнину, щоб ніхто не подумав, що там може щось бути цінне, але там був прапор, – розповіла врятована з окупації жінка.

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