Общественная организация Save Ukraine помогла вернуть с временно оккупированных территорий Украины очередную группу детей.

У каждого — тяжелые воспоминания о долгих трех годах жизни в оккупации.

Истории семей с детьми, которым удалось выехать из ВОТ

Александр, который пришел встречать свою жену с младшим сыном, назвал это возвращение настоящим спасением, потому что парню через несколько месяцев исполнится 18 лет, и его могли забрать в российскую армию.

По его словам, сын учился онлайн и очень редко выходил из дома. Он не видел их обоих более трех лет.

— Возвращение каждого ребенка — сверхсложный процесс, а сегодня нам удалось вернуть группу детей. Это очень тяжелые истории. Это маленький ребенок, который не видел три года маму, потому что она была в плену. Ему было тогда четыре года. И он не может понять, почему мамы так долго не было в его жизни. Мы видели первые моменты, когда мама обняла своего ребенка, — рассказал руководитель Save Ukraine Николай Кулеба после прибытия автобуса со спасенными семьями.

Среди спасенных он назвал и парня-сироту, который уже получил повестку в российскую армию с числом, когда ему надо прийти.

— Это также дети наших военных и дети, которые прошли через все испытания и пытки оккупации. И мы хотим поблагодарить каждого, кто нам в этом помогает, потому что на сегодняшний день это уже 657 детей, которых мы спасли из России, с оккупированных территорий. И 145 из них — это дети-сироты, — говорит Кулеба.

Он отметил, что эта война будет продолжаться, пока все дети не будут возвращены в Украину.

Роман, спасенный парень, рассказал, что как-то проснулся от того, что российские военные ворвались в их дом, один из них начал хамить матери и направил на нее оружие.

— Отец хотел его угомонить. Он его ударил прикладом. Потом заходит ко мне в комнату, спрашивает: “В школу ходишь?” Я такой: “Нет”, — говорит Роман, а дальше ему пришлось идти в их школу, чтобы не забрали в российский детдом.

В той школе все стены увешаны российскими флагами и пропагандой, а среди предметов — подготовка к армии, поэтому приходилось на скорость автомат разбирать, бросать гранаты на дальность и т. п.

По словам парня, тех, у кого высокие показатели, могли летом отправить на обучение в военный лагерь, где подготовка уже как в настоящей армии, там побывал его 14-летний товарищ.

— Детей не жалели. Он рассказывал, что инструкторами были вагнеровцы и какой-то там герой России. Они говорили, что это вам в жизни пригодится… будете родину защищать, — рассказал он.

А Зоя, которая приехала с внучкой, призналась, что лишний раз боялась выйти на улицу, потому что оккупанты везде между домами расставили замаскированные пушки и пулеметы.

Она собственными глазами видела, как россияне забирали их знакомых, в том числе и молодых парней — били, надевали мешки на головы, а после этого они просто исчезали бесследно.

В дом женщины однажды тоже ворвались представители так называемой власти, среди которых бывший правоохранитель, и угрожали оружием.

— Муж его оттолкнул. Ну, и потом давай выспрашивать: а у вас хоть документы есть, а где ваши дети, а почему они не в школе? И бесцеремонно пошел по комнатам. Когда они пришли, дети еще спали, — вспомнила женщина тот день.

Говорит, что угрожали через неделю забрать детей, если не будут ходить в школу.

— Дочь испугалась. Знания у детей — ноль полный, потому что, например, трудовое обучение ведет сантехник, они его называют дядей Женей. Учитель математики даже образования не имеет, он капитан запаса, — рассказывает Зоя.

По ее словам, школа больше напоминает зону: за малейший проступок — пробежался, прыгнул — ставят на учет.

— И каждый понедельник у них разговоры о главном, им мозги промывают, что Украины не было и языка такого нет, что это российские земли. Примерно тоже самое, что и по телевизору, — говорит женщина.

Еще одна женщина со спасенной внучкой — Оксана — призналась, что было очень страшно все эти три года оккупации, жили одним днем.

Как-то она работала на собственном огороде и неожиданно услышала рядом пулеметную очередь.

— Возле меня просвистели пули… Я упала на землю, лежала и боялась пошевелиться. Было так страшно, когда из дома ко мне выбежала старшая внучка. Это была такая угроза для нее. Поэтому я кричала: “Не беги, прячься в доме, не иди сюда”, — со слезами на глазах вспоминает тот день женщина.

А однажды ее очень напугал грохот — это был танк, который стоял с дулом, повернутым в сторону их дома.

Оксана говорит, что несмотря на страх они прятали украинский флаг, который женщина спрятала в вещи и вывезла.

— Флаг спрятала в новые носки, которыми забивала детские кроссовки, вроде я заполняю пустоту, чтобы никто не подумал, что там может быть что-то ценное, но там был флаг, — рассказала спасенная из оккупации женщина.

