Як Україна повертає викрадених Росією дітей: основні механізми і труднощі процесу

Тисячі українських дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, незаконно депортовані або переміщені до РФ, очікують на визволення та повернення додому.

За ініціативи президента в Україні діє державна програма Bring Kids Back UA – спільний проєкт представників різних органів влади та громадських організацій за підтримки міжнародних партнерів, які допомагають повертати викрадених росіянами українських дітей.

Факти ICTV розбиралися, скільки юних українців викрала РФ, які методи використовує країна-агресор для депортації та знищення їхньої ідентичності, і які механізми використовує Україна для повернення своїх дітей.

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Скільки українських дітей депортувала Росія

За приблизними оцінками, які надала нещодавно в ефірі телемарафону Єдині новини операційна директорка Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна, наразі є інформація про 19 546 депортованих Росією юних українців. Насправді ж їх набагато більше.

Крім того, ще 2 245 вважаються зниклими безвісти.

– Це конкретні кейси, про які є достатньо інформації, і які зараз перебувають у новому спеціальному реєстрі, який сфокусовано лише на депортованих або примусово переміщених дітях. Ним відає Міністерство юстиції, – сказала вона.

Водночас зауважила, що бувають випадки, коли дитина, яка була депортована або примусово переміщена, може опинитися у списках зниклих безвісти.

Методи викрадення Росією українських дітей: шість сценаріїв

Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук на початку 2024 року назвала щонайменше шість сценаріїв незаконного переміщення росіянами українських дітей, зауваживши, що з 2014-го їх стало значно більше.

Перший – коли РФ спочатку вбиває батьків, а потім викрадає їхніх дітей.

Другий – окупанти розлучають українських дітей із батьками під час так званої фільтрації, коли сім’я намагається виїхати з окупованої території.

– Також ми говоримо про історії дітей, яких “витягли”, інакше не можу сказати, прямо з рідної домівки і просто вивезли тимчасово на ТОТ, але далі відправили у РФ і навіть помістили незаконно під опіку росіян, – такий третій сценарій назвала Герасимчук.

Четвертий – коли росіяни відмовляються узгоджувати гуманітарні коридори для вивезення українською владою дітей із закладів інституційного догляду, створюють штучну гуманітарну кризу для них і потім вивозять.

П’ятий – найбільш масовий, коли країна-агресор створює на тимчасово окупованих територіях умови, абсолютно не придатні для проживання дитини. Далі батьки змушені нібито добровільно писати згоду на вивезення дитини в російські “табори відпочинку”. Там роблять усе для того, щоб вони вже ніколи не повернулися до своїх біологічних батьків, а потрапили під незаконне всиновлення або опіку в російські сім’ї.

Шостий – коли росіяни проводять “відбір”, обов’язкові медичні огляди дітей на ТОТ, у рамках яких у здорових дітей з’являються вигадані діагнози. А потім їх вивозять до РФ нібито на лікування.

Скільки дітей уже вдалося повернути в Україну

– Загалом з початку повномасштабного вторгнення було повернуто в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA 1324 дитини. Унікальність цього проєкту в тому, що з самого початку ми вирішили, що він об’єднуватиме органи державної влади, громадянське суспільство (тобто громадські організації, які теж займаються поверненням дітей) і міжнародних партнерів, – пояснила Зарівна.

На її думку, такий унікальний підхід до проблеми дозволяє швидше рухатися, адже акумулюються усі можливі засоби.

– Але є ще одна важлива цифра, про яку часто забувають – це 1,6 млн українських дітей, які перебувають на ТОТ. І їх так само Росія індоктринує, мілітаризує, займається промиванням мізків. Про це теж треба говорити і думати, як з цими дітьми працювати, – наголосила операційна директорка Bring Kids Back UA.

Вона неодноразово і в ефірах, і під час заходів пояснювала, як у Росії працює система індоктринації, спрямована на повне стирання української ідентичності. Йдеться про те, що юних українців від дитсадків до університетів залучають до мілітаризованих ідеологічних структур, на кшталт Юнармії, вчать користуватися дронами та вести кібервійну.

За її словами, така політика РФ підкріплюється законами, які спрощують примусове усиновлення та громадянство.

Медіація та рятувальні операції: як відбувається пошук і повернення дітей

Дарія Зарівна розповіла, що наразі існує два способи повернення викрадених Росією дітей – медіація та рятувальні місії.

– Перший – це медіація. Тобто є якась країна, наприклад, Катар, яка має свій канал комунікації з Росією, зокрема щодо повернення дітей. Вони кажуть, наприклад, що хочуть бути медіаторами. І після цього починається процес медіації. Наразі у нас декілька країн виступають як медіатори – Катар, Ватикан і Південно-Африканська Республіка (ПАР). Остання долучилася нещодавно до кола медіаторів, – уточнила вона.

І пояснила, що Bring Kids Back UA – не якась одна інформаційна кампанія, а ініціатива президента, яка існує з 2023 року, в межах якої проводиться величезна кількість подібних кампаній.

– Ми робили велику інформкампанію у ПАР, і вона фокусувалася саме на громадянському суспільстві і на медіа. Ми почали цю тему піднімати знизу вверх, щоб вона так дійшла до політичної влади. І після її завершення у Монреалі на конференції, присвяченій гуманітарному виміру війни в рамках Формули миру, Південна Африка вирішила долучитися до списку країн-медіаторів, – зауважила Зарівна.

За її словами, ця адвокаційна кампанія є лише однією з функцій Bring Kids Back UA, а загалом ініціатива президента спрямована на виконання трьох основних завдань: це збір інформації, її верифікація та безпосереднє повернення дітей.

Щодо рятувальних місій, то це, як зауважує радниця глави ОП, унікальна історія у кожному конкретному випадку.

– Дуже часто ти не можеш розповідати усіх деталей. Бо як тільки ти розкажеш про маршрут, по якому повертається дитина, або, які організації та яких волонтерів залучили в процесі, цей маршрут можна втратити і відповідно можливості для повернення. Проте саме на цьому другому шляху у рятувальній місії ми дуже активно співпрацюємо з громадськими організаціями, – каже вона.

І акцентувала на тому, що уже після повернення додому важливо забезпечити реінтеграцію і реабілітацію дітей – аби вони були в родинах, а ті діти, у яких немає батьків, були повернуті в сімейні форми виховання.

ДНК-база як додатковий інструмент у поверненні дітей

Bring Kids Back UA спільно з МВС, уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, з Нацполіцією та Міжнародною комісією з питань осіб, зниклих безвісти нещодавно створили ДНК-базу для ідентифікації викрадених Росією дітей, яка вже працює.

Зарівна каже, що це може суттєво посилити пошук юних українців, навівши позитивний приклад Аргентини, для якої саме створення національної ДНК-бази як централізованого інструменту ідентифікації дітей змінило якісно зусилля місцевого подібного проєкту.

– Як наповнюватиметься база? Перший крок – треба звернутися до спеціалізованого центру Нацполіції з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Вони є в усіх обласних центрах, – розповіла вона.

Після реєстрації заяви про зникнення дитини необхідно також надати фотографії та будь-яку інформацію, яка може допомогти в її пошуку.

Крім того, треба розповісти про обставини, за яких зникла дитина, і надати документи, якщо вони збереглися.

– Якщо ти є кровним родичем – батько, мати, брат, сестра, бабуся, дідусь – тебе попросять здати зразок ДНК. Це відбувається дуже швидко і безболісно. Цей зразок додається в загальну базу. Далі він порівнюється з іншими зразками, – пояснила радниця очільника Офісу президента.

А далі – якщо дитину знайдуть, або з’явиться інформація, яка відповідає вашому кейсу – з вами зв’яжеться уповноважений слідчий або представник центу.

Труднощі процесу повернення юних українців

Дарія Зарівна найбільшою проблемою називає блокування росіянами доступу до інформації як України, так і міжнародних організаціх, тому й фігурує цифра 19 546 викрадених дітей, хоча уповноважена при президентові РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова ще влітку 2023 року заявляла про 744 тис. українських дітей, яких прийняла Росія.

– Після того, як МКС видав ордер на арешт Львової-Бєлової і Путіна, вони одразу замокли і перестали називати будь-які цифри. Але ключова проблема в тому, що ми тут трішки блукаємо у пітьмі, у нас немає доступу до цих територій і цих дітей, до інформації, – каже вона.

Не сприяє пошуку і цинізм росіян, які змінюють імена, місце народження і навіть національність дитини, а також постійно їх переміщують, особливо вразлива категорія – це діти-сироти.

– На початку повномасштабної війни їх, по-перше, всіх масово вивезли, і, по-друге, спеціально змішували, переміщали у максимально віддалені регіони РФ і одразу ж ставили їхні профайли у всеросійські бази усиновлення, – розповіла Зарівна.

Як приклад навела Херсонський будинок дитини, де було близько 50 дітей дуже маленького віку – менше 5 років, зауваживши, що у таких випадках навіть люди, які там працювали, зараз навряд чи зможуть їх впізнати, бо діти у такому віці дуже швидко змінюються.

Погоджується з Зарівною і омбудсмен Дмитро Лубінець, на думку якого, росіяни свідомо і цілеспрямовано депортують, а фактично викрадають українських дітей, і розпочали вони цю практику ще з 2014 року, а з лютого 2022-го масштаби воєнного злочину зросли в тисячі разів.

– Перше, з чого вони починають – це зміна документів. Тобто вони забирають українські документи і видають російські. Друге – вони максимально швидко намагаються влаштувати наших дітей в російські сім’ї. Починається процедура мілітаризації українських дітей, їх записують до так званих організацій військового спрямування, наприклад, Юнармія. Це дуже поширена організація на території РФ та ТОТ України, – сказав він нещодавно в одному з ефірів.

Таким чином, за його словами, з українських дітей намагаються виховати майбутнє покоління російських солдатів, напевно, щоб продовжувати агресію проти України або проти когось іншого.

– Тому це геноцидна політика РФ. На жаль, ми бачимо, що небагато у нас є інструментаріїв, але, як показує практика, нам вдається повертати дітей, – резюмував омбудсмен.

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