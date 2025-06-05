Карта бойових дій на 5 червня 2025 – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 169 бойових зіткнень.

Такі дані 5 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2025

Ситуація в Україні на 5 червня 2025

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень поблизу Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори, Маркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 атаку агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль та Багатир.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 31 атаку противника. Також загарбник здійснив 170 артилерійських обстрілів, з них два — із реактивних систем залпового вогню; завдав 17 авіаційних ударів, під час яких скинув 31 керовану авіабомбу.

Втрати РФ на 5 червня

особового складу ‒ близько 992 750 (+930) осіб;

танків ‒ 10 887 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 22 680 (+2);

артилерійських систем – 28 750 (+39);

РСЗВ – 1 406 (+4);

засоби ППО ‒ 1 177 (+1);

літаків – 413;

гелікоптерів – 336;

дрони оперативно-тактичного рівня – 39 019 (+95);

крилаті ракети ‒ 3 271;

кораблі /катери 28;

підводні човни – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 812 (+82);

спеціальна техніка ‒ 3 907.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 198-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.