Що таке буферна зона простими словами та які є приклади в історії

Останнім часом українці часто чують таке поняття, як буферна зона. Факти ICTV розбиралися, що таке буферна зона, які її приклади в історії та чи можливе її запровадження в Україні — докладніше читайте в матеріалі.

Що таке буферна зона

Буферна зона — це спеціальний район, який має на меті збереження двох або більше інших районів, на певній відстані один від одного, з тієї чи іншої причини. Тобто це зона, яка створюється для відокремлення однієї території від іншої.

Основними типами буферних зон є демілітаризовані зони, деякі обмежувальні зони, а також зелені пояси. Такі зони можуть бути у складі суверенної держави, утворюючи буферну державу.

Зараз дивляться

Буферна держава або держава-буфер — це держава, яка розташована між ворожими державами, що розділяють їх і забезпечують у такий спосіб відсутність спільних кордонів і контакту ворожих збройних сил.

Простіше кажучи, буферна зона — це коли на одному боці розташована межа однієї держави, а на другому — межа іншої. Для кожної держави така межа має певні особливості й унікальний характер.

Це така собі нейтральна територія, буферна зона з обох сторін, яка слугує для того, щоб уникнути конфліктів та розбіжностей між двома кордонами. Ця прикордонна смуга має особливі дозволи, вимоги та обмеження на в’їзд і пересування.

Практика створення буферних зон не нова. Вони створювалися після низки воєн (конфліктів). Іноді буферні зони дійсно змогли припинити кровопролиття, проте є випадки, коли єхнє введденя не гарантувало безпеку.

Буферна зона: приклади з історії

В історії можна навести такі приклади буферних держав у період ХІХ-ХХ століття:

Корея розмежовувала інтереси Китаю та Японії;

Польща розмежовувала Німеччину і Радянський Союз у міжвоєнний період;

Монголія перебувала між КНР і Росією;

Бельгія, яка розмежовувала Францію й Німеччину в ХІХ та перші половині ХХ століття;

Далекосхідна Республіка виконувала роль буферної держави між РРФСР і Японією;

Маньчжоу-Го відігравала роль буферної держави між СРСР та Японією;

Фінляндія в період холодної війни виконувала роль буферної держави у протистоянні між Сходом і Заходом;

Таїланд (Сіам) був буферною державою між французькими й британськими колоніальними володіннями у материковій Південно-Східній Азії;

Незалежний до 1959 року Тибет розмежовував впливи Індії та Китаю;

Австрія після Другої світової війни була окупована союзниками, але в 1955 році отримала нейтральний статус. Вона стала буфером між НАТО і Варшавським договором, залишаючись позаблоковою країною.

З початком повномасштабного російського вторгнення, в Україні також час від часу виникає питання створення буферної зони, щоб запобігти новим нападам з боку країни-агресорки. Проте, чи буде такий метод ефективним, чи варто все ж таки застосовувати інші методи для гарантії безпеки нашої країни — наразі з цього приводу ведуться перемовини.

Джерело: Армія Inform

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