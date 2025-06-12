Чи планується закриття McDonald’s у Дніпрі та Чернігові: що кажуть у компанії

Російська пропаганда поширює дезінформацію про нібито остаточний вихід McDonald’s із Миколаєва, прикриваючись вигаданими причинами, щоб посіяти паніку серед українців.

Про те, чи загрожує закриття ресторанам McDonald’s у Дніпрі та Чернігові, читайте у матеріалі.

Що відомо про закриття ресторанів McDonald’s у Харкові та Миколаєві

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що пропагандистські джерела активно спотворюють реальність, просуваючи наратив про “загрозу наступу” як головну причину закриття McDonald’s, хоча компанія офіційно таких заяв не робила.

Зараз дивляться

Насправді заклади у Миколаєві, Харкові та ще низці міст було закрито ще у 2022 році з міркувань безпеки — через логістичні труднощі та ризики, пов’язані з повномасштабною війною.

У спробах викликати недовіру до внутрішньої ситуації, кремлівські ресурси приписують вигадані причини — “погану воду” чи “страх перед наступом”, при цьому посилаючись на нібито українські ЗМІ, яких не існує або які не давали подібних матеріалів.

Чи закриють McDonald’s у Дніпрі та Чернігові

Також активно розганяються чутки про нібито підготовку до закриття McDonald’s у Дніпрі та Чернігові. Однак у McDonald’s чітко зазначили: мова йде лише про тимчасове припинення роботи закладів у містах, де є підвищені ризики — Суми, Миколаїв, Запоріжжя, Харків. Інші регіони не планують зупиняти роботу. Отже закриття McDonald’s в Чернігові не планується.

– Новини, які зараз ширяться в мережі про можливе закриття ресторанів МакДональдз у Дніпрі та Чернігові, не відповідають дійсності. Наразі в Україні працює 112 із 127 ресторанів МакДональдз. 15 закладів (у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах) залишаються закритими з міркувань безпеки, однак ми не маємо намірів закривати заклади в інших регіонах, – зазначили у пресслужбі компанії.

Такі фейки — частина системної інформаційної війни, яку веде РФ, намагаючись створити враження нестабільності та дестабілізувати українське суспільство.

Фото: McDonald’s

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