Чи планується закриття McDonald’s у Дніпрі та Чернігові: що кажуть у компанії
Російська пропаганда поширює дезінформацію про нібито остаточний вихід McDonald’s із Миколаєва, прикриваючись вигаданими причинами, щоб посіяти паніку серед українців.
Про те, чи загрожує закриття ресторанам McDonald’s у Дніпрі та Чернігові, читайте у матеріалі.
Що відомо про закриття ресторанів McDonald’s у Харкові та Миколаєві
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що пропагандистські джерела активно спотворюють реальність, просуваючи наратив про “загрозу наступу” як головну причину закриття McDonald’s, хоча компанія офіційно таких заяв не робила.
Насправді заклади у Миколаєві, Харкові та ще низці міст було закрито ще у 2022 році з міркувань безпеки — через логістичні труднощі та ризики, пов’язані з повномасштабною війною.
У спробах викликати недовіру до внутрішньої ситуації, кремлівські ресурси приписують вигадані причини — “погану воду” чи “страх перед наступом”, при цьому посилаючись на нібито українські ЗМІ, яких не існує або які не давали подібних матеріалів.
Чи закриють McDonald’s у Дніпрі та Чернігові
Також активно розганяються чутки про нібито підготовку до закриття McDonald’s у Дніпрі та Чернігові. Однак у McDonald’s чітко зазначили: мова йде лише про тимчасове припинення роботи закладів у містах, де є підвищені ризики — Суми, Миколаїв, Запоріжжя, Харків. Інші регіони не планують зупиняти роботу. Отже закриття McDonald’s в Чернігові не планується.
– Новини, які зараз ширяться в мережі про можливе закриття ресторанів МакДональдз у Дніпрі та Чернігові, не відповідають дійсності. Наразі в Україні працює 112 із 127 ресторанів МакДональдз. 15 закладів (у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах) залишаються закритими з міркувань безпеки, однак ми не маємо намірів закривати заклади в інших регіонах, – зазначили у пресслужбі компанії.
Такі фейки — частина системної інформаційної війни, яку веде РФ, намагаючись створити враження нестабільності та дестабілізувати українське суспільство.
Фото: McDonald’s