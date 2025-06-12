Планируется ли закрытие McDonald’s в Днепре и Чернигове: что говорят в компании

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о якобы окончательном выходе McDonald’s из Николаева, прикрываясь вымышленными причинами, чтобы посеять панику среди украинцев.

О том, грозит ли закрытие ресторанам McDonald’s в Днепре и Чернигове, читайте в материале.

Что известно о закрытии ресторанов McDonald’s в Харькове и Николаеве

В Центре противодействия дезинформации сообщили , что пропагандистские источники активно искажают реальность, продвигая нарратив об “угрозе наступления” как главную причину закрытия McDonald’s, хотя компания официально таких заявлений не делала.

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На самом деле заведения в Николаеве, Харькове и еще ряде городов были закрыты еще в 2022 году по соображениям безопасности — из-за логистических трудностей и рисков, связанных с полномасштабной войной.

В попытках вызвать недоверие к внутренней ситуации кремлевские ресурсы приписывают вымышленные причины — “плохую воду” или “страх перед наступлением”, при этом ссылаясь на якобы украинские СМИ, которых не существует или которые не давали подобных материалов.

Закроют ли McDonald’s в Днепре и Чернигове

Также активно разгоняются слухи о якобы подготовке к закрытию McDonald’s в Днепре и Чернигове. Однако в McDonald’s четко отметили: речь идет лишь о временном прекращении работы заведений в городах, где есть повышенные риски — Сумы, Николаев, Запорожье, Харьков. Другие регионы не планируют останавливать работу. Так что закрытие McDonald’s в Чернигове и Днепре не планируется.

— Новости, которые сейчас распространяются в сети о возможном закрытии ресторанов МакДональдз в Днепре и Чернигове, не соответствуют действительности. Сейчас в Украине работает 112 из 127 ресторанов МакДональдз. 15 заведений (в Харькове, Запорожье, Николаеве и Сумах) остаются закрытыми по соображениям безопасности, однако мы не намерены закрывать заведения в других регионах, — отметили в пресс-службе компании.

Такие фейки — часть системной информационной войны, которую ведет РФ, пытаясь создать впечатление нестабильности и дестабилизировать украинское общество.

Фото: McDonald’s

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