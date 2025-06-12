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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Яка ймовірність висадки російського десанту в Одесі – пояснення Плетенчука

Дмитро Плетенчук

Висадка російського десанту в Одесі чи регіоні на узбережжі стала б самогубством для окупантів.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Російський десант в Одесі: чому така операція приречена на провал

Плетенчук розповів, що без успіхів на суходолі така операція, яка передбачає висадку російського десанту в Одесі, не має жодної перспективи.

Зараз дивляться

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія вже намагалася здійснити морську десантну операцію, проте тоді вона мала більше сил і засобів.

Але вже тоді така операція росіян була безрезультатною – на це вплинула низка факторів, серед яких – відсутність комплексного планування, пояснив Плетенчук.

– Одна з причин – відсутність відповідного успіху суходолом. Такі військові заходи, як правило, не є самостійним видом операцій. Враховуючи, що це найскладніший вид морських операцій. Висаджувати зараз десант – це суїцид, – стверджує він.

Як зазначив Плетенчук, зараз окупанти не здатні наблизитися до узбережжя Одеської області ближче, ніж на 100 морських миль.

Він звернув увагу, що дорогою до Одеси щонайменше три серйозні водні перешкоди, якщо повертатися до сухопутного компонента.

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Фото: Дмитро Плетенчук

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Війна в УкраїніДмитро ПлетенчукОдесаОдеська область
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