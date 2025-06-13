Атака Ізраїлю на Іран: у МЗС дали рекомендації українцям на Близькому Сході

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході – атакою Ізраїля на Іран – Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок у регіон.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Рекомендації українцям на Близькому Сході

Так, українське МЗС рекомендує не їхати до Ізраїлю, Ірану, Йорданії, Іраку, Ліванської Республіки та Сирії до стабілізації ситуації.

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Усім українцям, які перебувають у країнах Близькосхідного регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих органів влади та неухильно дотримуватися заходів безпеки, зокрема завжди мати з собою посвідчення особи.

У МЗС наголошують, що у разі потрапляння у небезпеку чи надзвичайну ситуацію необхідно невідкладно звертатися до найближчої закордонної дипломатичної установи України (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/), або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: ‪+38-044-238-15-88‬, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Також у МЗС зауважили, що продовження бойових дій на Близькому Сході може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках.

– Принагідно нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію в її загарбницькій війні проти України та надає Москві зброю для вбивства українців. Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами, – йдеться у заяві МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві зауважили, що відновлення миру на Близькому Сході в інтересах усього світу, зокрема й Європи.

Джерело : МЗС

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