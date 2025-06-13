У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про прорив росіян на Дніпропетровщину

Ситуація на межі Донецької та Дніпропетровської областей залишається без значних змін.

Про це в п’ятницю, 13 червня, повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

Росіяни не перетнули межу Донеччини та Дніпропетровщини

– Станом на сьогодні продовжуються важкі бої, обстановка динамічна та може змінюватися. Але, як уже повідомляли сьогодні в ОСУВ Хортиця, немає даних про те, що російські окупанти перетнули адмінмежу між областями та закріпилися, – зазначив Лиховій.

Нещодавно американське видання The New York Times із посиланням на джерела серед українських офіцерів оприлюднило інформацію про нібито прорив російських військ на територію Дніпропетровської області.

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За повідомленням газети, окупаційні сили нібито готуються до подальшого просування вглиб області та активно перекидають техніку і резерви. Це, на думку журналістів, може свідчити про початок нового етапу наступу.

Міноборони РФ 8 червня заявило, що російські війська нібито досягли західної межі так званої ДНР та вже наступають у напрямку Дніпропетровської області.

Українська сторона категорично заперечила цю інформацію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 205-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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