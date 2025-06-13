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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про прорив росіян на Дніпропетровщину

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на межі Донецької та Дніпропетровської областей залишається без значних змін.

Про це в п’ятницю, 13 червня, повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

Росіяни не перетнули межу Донеччини та Дніпропетровщини

 – Станом на сьогодні продовжуються важкі бої, обстановка динамічна та може змінюватися. Але, як уже повідомляли сьогодні в ОСУВ Хортиця, немає даних про те, що російські окупанти перетнули адмінмежу між областями та закріпилися, – зазначив Лиховій.

Нещодавно американське видання The New York Times із посиланням на джерела серед українських офіцерів оприлюднило інформацію про нібито прорив російських військ на територію Дніпропетровської області.

Зараз дивляться

За повідомленням газети, окупаційні сили нібито готуються до подальшого просування вглиб області та активно перекидають техніку і резерви. Це, на думку журналістів, може свідчити про початок нового етапу наступу.

Міноборони РФ 8 червня заявило, що російські війська нібито досягли західної межі так званої ДНР та вже наступають у напрямку Дніпропетровської області.

Українська сторона категорично заперечила цю інформацію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 205-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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