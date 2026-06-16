Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 228 бойових зіткнень. Ворог атакував Україну 74 ракетами та 226 керованими авіабомбами. Наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили шість районів зосередження живої сили противника та шість пунктів управління БпЛА.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Нічна атака на Балаклію

Вночі російські дрони атакували Харківщину. Лунали вибухи у місті Балаклія.

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Внаслідок обстрілу міста постраждали вісім людей, серед яких 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Через вибухи спалахнули чотири приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автомобілі, господарчі споруди та гараж.

Атака на маршрутку в Херсоні

Сьогодні, 16 червня, близько 08:00 російський дрон атакував маршрутку у Корабельному районі Херсона. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок влучання ворожого безпілотника в автобус на місці загинув чоловік. Співробітники поліції доставили до лікарні водія та пасажирку автобуса. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

Атака на Дніпрпетровщину

Вночі російські окупанти понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ворожим ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Там вибухами понівечено інфраструктуру та автівку. Постраждав 39-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі росіяни гатили по Шахтарській громаді. Пошкоджені багатоквартирний будинок та автомобілі.

Атака дронів на Москву

Вночі лунали вибухи у Москві. За словами мера Сергія Собяніна, столицю атакували ударні дрони. За його інформацією, сили ППО нібито збили понад 60 БпЛА.

За словами очевидців, роботу ППО було чути в підмосковному Павловському Посаді. Один безпілотник збили над містом. У Раменському та Жуковському також чули роботу ППО.

Місцеві пабліки пишуть, що дрони атакували Московський НПЗ у районі Капотні.

Дрони атакували Краснодарський край

Вночі 16 червня ударні дрони атакували станицю Полтавську Краснодарського краю РФ. За даними очевидців, ціллю дронів стала місцева нафтобаза. Там сталася пожежа, повідомили в оперативному штабі.

Також після атаки безпілотників тимчасово перекрили трасу між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським.

Ця нафтобаза є проміжною ланкою між нафтопереробними заводами компанії Лукойл та мережами АЗС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 574-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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