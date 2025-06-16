Андрій Єрмак анонсував низку важливих зустрічей Зеленського за кордоном

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак оголосив про підготовку низки важливих міжнародних зустрічей найближчим часом.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Пріоритетні напрями дипломатії

— Буде чимало міжнародних зустрічей у президента та команди. Важливі теми – оборонна підтримка України, санкції, економічна співпраця, інвестиції в наш ВПК, – зазначив Єрмак.

Керівник ОП не уточнив конкретних дат проведення переговорів та їх учасників.

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Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Відня вперше з початку повномасштабного вторгнення. Його приїзд тримався в таємниці.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Зеленський має зустрітися з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом, канцлером Крістіаном Штоккером та міністром закордонних справ Беате Майнл-Райзінгерю.

Цього ж дня у центрі Відня має відбутися два мітинги: один на підтримку України, другий – проти візиту Зеленського.

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