Андрей Ермак анонсировал ряд важных встреч Зеленского за границей

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о подготовке ряда важных международных встреч в ближайшее время.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Приоритетные направления дипломатии

— Будет немало международных встреч у президента и команды. Важные темы — оборонная поддержка Украины, санкции, экономическое сотрудничество, инвестиции в наш ВПК, — отметил Ермак.

Руководитель ОП не уточнил конкретных дат проведения переговоров и их участников.

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Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вену впервые с начала полномасштабного вторжения. Его приезд держался в секрете.

Согласно сообщениям СМИ, Зеленский должен встретиться с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом, канцлером Кристианом Штоккером и министром иностранных дел Беате Майнель-Райзингерю.

В этот же день в центре Вены должны состояться два митинга: один в поддержку Украины, второй — против визита Зеленского.

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