Офіс і склад видавництва Український пріоритет знищено під час обстрілу Києва 17 червня

Внаслідок російського обстрілу в Києві, який відбувся у ніч на 17 червня, повністю зруйновано офіс і склад видавництва Український пріоритет.

Співзасновник видавництва Володимир Шовкошитний розповів, які наслідки російської атаки на Київ.

Удар по видавництву Український пріоритет – які наслідки

Як зазначив Шовкошитний, згоріли десятки тисяч книжок понад 130 найменувань.

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Серед них – література про історію України, починаючи від скіфської доби до сьогодення, розповів співзасновник видавництва.

– Я власноруч розгрібав попіл 14 років свого життя, але я твердо знаю про Фенікса, – стверджує Шовкошитний.

За його словами, видавництво Український пріоритет обов’язково відновиться. Він провів аналогію з феніксом, який постане з попелу.

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Як зазначив співзасновник, серед читачів книг видавництва є українські воїни, які з перших днів повномасштабного російського вторгнення захищають державу.

У ніч на 17 червня Росія масовано обстріляла Київ та інші міста України, запустивши щонайменше 440 ударних дронів, 32 крилаті та балістичні ракети.

Також внаслідок атаки пошкоджено будівлі та споруди Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (КПІ). Загалом під комбінованим обстрілом опинилися 27 локацій у Києві.

У ту ніч під російські удари потрапили, крім столиці, Одеса, Запоріжжя, Чернігівська, Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська та Київська області.

Фото: Володимир Шовкошитний

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