Санкції та робоча сила: в ISW розповіли, що гальмує будівництво літаків РФ

Росія намагається збільшити виробництво бойових літаків у середньо- та довгостроковій перспективі, але цей процес сповільнюється через низку факторів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Авіазаводу в Казані не вистачає потужностей та людей

Фінське видання Yle оприлюднило супутникові знімки, які показують розширення Казанського авіаційного заводу.

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Росія побудувала або розширила з середини 2024 до травня 2025 року щонайменше п’ять будівель на 19 тисяч квадратних метрів.

Попри це завод насилу справляється з модернізацією і планами виробництва через санкції та тривалу нестачу робочої сили в Росії.

— Санкції, а також брак деталей і робочої сили, ймовірно, продовжать сповільнювати виробництво літаків у Росії, навіть попри те, що Росія працює над розширенням фізичних виробничих потужностей, — зазначили в ISW.

Влада РФ планує завершити розширення до кінця 2026 року для збільшення виробничих можливостей.

Зараз підприємство виробляє і модернізує російські стратегічні літаки Туполєва: Ту-160М, Ту-160М2 і Ту-22М3, а також вертольоти.

Росіяни стверджували, що на Казанському заводі планують побудувати чотири літаки Ту-214 до 2025 року, сім до 2026 року, 17 до 2027 року і 28 до 2028 року.

Водночас у 2024 році підприємство поставило лише два Ту-160М2 і два Ту-160М замість амбітних планів.

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