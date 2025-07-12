Атакували FPV-дронами: ЗСУ помстилися окупантам за загибель малюка на Херсонщині
Сили оборони помстилися російським військовим, які 9 липня вбили однорічного малюка у селі Правдине Херсонської області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Що передувало трагедії
9 липня близько 12:10 по подвір’ю приватної оселі у селі Правдине Білозерської громади російські окупанти вдарили дроном. У цей момент на вулиці перебували однорічний Дмитрик і його 64-річна бабуся.
Внаслідок удару російського БпЛА Молнія хлопчик загинув, а його бабуся дістала поранення – у жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травма.
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За даними Генерального штабу, наші військові зуміли визначити, з якого саме напрямку ворог атакував дитину та бабусю на подвір’ї, це район тимчасово окупованої Голої Пристані.
Також бійці Сил оборони встановили локацію, де перебував російський екіпаж, — п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.
У вікна відповідного поверху наші оператори ударних безпілотників у чотири заходи спрямували п’ять FPV-дронів. Більше із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося.
– На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено, – наголосили в Генштабі ЗСУ.
Сьогодні, 12 липня, о 16:40 російські військові дроном атакували 43-річного цивільного чоловіка у Дніпровському районі Херсона.
У нього — мінно-вибухова травма, контузія, а також уламкові поранення тулуба, рук та ніг. Потерпілий у стані середньої тяжкості у лікарні.
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