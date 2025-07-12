Атакували FPV-дронами: ЗСУ помстилися окупантам за загибель малюка на Херсонщині

Сили оборони помстилися російським військовим, які 9 липня вбили однорічного малюка у селі Правдине Херсонської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що передувало трагедії

9 липня близько 12:10 по подвір’ю приватної оселі у селі Правдине Білозерської громади російські окупанти вдарили дроном. У цей момент на вулиці перебували однорічний Дмитрик і його 64-річна бабуся.

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Внаслідок удару російського БпЛА Молнія хлопчик загинув, а його бабуся дістала поранення – у жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травма.

ЗСУ ліквідували причетних до воєнного злочину

За даними Генерального штабу, наші військові зуміли визначити, з якого саме напрямку ворог атакував дитину та бабусю на подвір’ї, це район тимчасово окупованої Голої Пристані.

Також бійці Сил оборони встановили локацію, де перебував російський екіпаж, — п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.

У вікна відповідного поверху наші оператори ударних безпілотників у чотири заходи спрямували п’ять FPV-дронів. Більше із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося.

– На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено, – наголосили в Генштабі ЗСУ.

Сьогодні, 12 липня, о 16:40 російські військові дроном атакували 43-річного цивільного чоловіка у Дніпровському районі Херсона.

У нього — мінно-вибухова травма, контузія, а також уламкові поранення тулуба, рук та ніг. Потерпілий у стані середньої тяжкості у лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 235-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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