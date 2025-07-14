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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Кіт Келлог прибув з візитом до Києва: що відомо

Кіт Келлог
Фото: Getty Images

Спецпредставник президента США Кіт Келлог вранці 14 липня прибув потягом до Києва.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який зустрічав його на столичнму залізничному вокзалі.

Візит Кіта Келлога до Києва 14 липня

– Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США – багато тем для розмови, – розповів він про програму візиту Келога.

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За його словами, Україна підтримує принцип президента США Дональда Трампа про мир через силу, оскільки РФ не хоче припиняти вогонь.

Речник МЗС України Георгій Тихий він під час брифінгу 11 липня підтвердив, що генерал Кіт Келлог прибуде з візитом до України.

Сам Келлог під час конференції у Римі сказав, що приїде до Києва на цілий тиждень.

Там він, зокрема, виступив із закликом до міжнародної спільноти створити для України сучасний аналог Плану Маршалла.

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