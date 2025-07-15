Вибухи в Родинському: після ударів із РСЗВ Смерч у лікарні – четверо людей

Вибухи в Родинському сьогодні пролунали вночі близько 00:30, коли російські війська обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню Смерч.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Вибухи в Родинському 15 липня: що відомо

Під час вибухів у Родинському 15 липня зазнали руйнувань житлові будинки.

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Зокрема, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків та господарські споруди.

Унаслідок обстрілу постраждали четверо цивільних: двоє чоловіків 37 і 53 років та жінки 54 і 69 років.

У всіх мінно-вибухові травми, закриті переломи, осколкові поранення, рвані рани, садна та контузії.

Усіх доставлено до лікарні, їм надається медична допомога.

Прокурори Покровської окружної прокуратури вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 238-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Донецька обласна прокуратура

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