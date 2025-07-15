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Вибухи в Херсоні: РФ атакувала авто в передмісті, двоє постраждалих

Швидка допомога

Вибухи в Херсоні сьогодні, 15 липня, пролунали близько шостої ранку.

Як стало відомо невдовзі, російські окупанти скинули боєприпас із безпілотника на цивільну автівку в передмісті.

Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

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Важкі травми дістав 75-річний чоловік – у нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травма, а також осколкові поранення шиї, рук і ніг.

Стан постраждалого оцінюють як тяжкий.

Також поранено 44-річну жінку.

У неї вибухова травма та осколкові поранення кінцівок. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Наразі постраждалим надається необхідна медична допомога. Рятувальні служби працюють на місці інциденту.

Нагадаємо, днями окупанти обстріляли два райони Херсону.

У Центральному районі унаслідок ворожої атаки постраждав 61-річний чоловік. У нього діагностували вибухову черепно-мозкову травму та контузію.

У Корабельному районі постраждали ще двоє людей: 75-річна жінка та 44-річний чоловік.

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Окупанти

Фото: МОЗ

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