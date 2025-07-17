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На Чернігівщині курсант застрелив двох військових: усе, що відомо

кого звільняють з військової служби у 2025 році
Фото: Depositphotos

Поліція Чернігівщини затримала підозрюваного у вбивстві військовослужбовців на території навчального центру.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Чернігівської області.

Курсант застрелив двох інструкторів: що відомо

16 липня до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців.

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Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули.

Інформація про особи загиблих та підозрюваного наразі не розголошується.

Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за п.1 ч.2 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці з’ясовують мотиви та деталі інциденту.

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