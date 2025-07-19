ЗСУ відновили деякі позиції неподалік Оріхова в Запорізькій області – Волошин

Сили оборони України відновили контроль над деякими позиціями, зокрема в районі Оріхова (Запорізька область).

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону Єдині новини.

ЗСУ відновили позиції в районі Оріхова

За словами Волошина, українські військові здійснюють маневрену оборону: там, де є можливості – заманюють ворога та контратакують.

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Саме такі контратаки дозволили відновити контроль над деякими позиціями.

– Ми відновили певні позиції на деяких напрямках. Зокрема, неподалік Оріхова, де діють наші підрозділи, доволі успішно. Тому і відновили деякі позиції, їх небагато, однак ми не лише намагаємося стійко утримувати свою територію, але й проводити контратаки, невеликі контрнаступальні дії. І успіхи є, – наголосив Волошин.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення – поблизу Кам’янського. Водночас окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Мала Токмачка, Новоданилівка, Плавні та Приморське.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-ту добу.

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