Понад сотню млрд доларів: Шмигаль оцінив видатки України на оборону у 2026 році
Україна потребуватиме на оборону щонайменше 120 млрд доларів у 2026 році.
Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час наради керівників закордонних дипустанов України.
Які пріоритети в обороні України
Він розповів, що ведеться робота над тим, щоб залучити половину цієї суми від союзників – ведуться перемовини із членами ЄС та НАТО.
Шмигаль підкреслив, що зі свого боку Україна готова ділитися з партнерами своїм унікальним бойовим досвідом, інноваціями та технологіями.
– Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах, – сказав очільник Міноборони.
Він підкреслив, що під час війни ця продукція працюватиме на оборону України, однак в перспективі зможе посилити й партнерів.
Загалом основні стратегічні цілі та пріоритети в обороні України такі:
- понад половину зброї – закуповувати в Україні;
- збільшити кількість іноземних підприємств, що співпрацюватимуть з або працюватимуть в Україні;
- збільшити поставки зброї та нелетальної допомоги від нових нейтральних країн;
- особливий фокус – на ППО, пріоритет – та, що здатна збивати балістику;
- додаткове фінансування для розвитку української промисловості – виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів.
Нагадаємо, у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки Кабмін визначив воєнні видатки як основний пріоритет України.
Базовий сценарій, з урахуванням припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації, передбачає 1,817 трлн гривень видатків на безпеку у 2026 році, 1,439 трлн гривень у 2027-му і 1,384 трлн гривень – у 2028 році.
Джерело: Денис Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль