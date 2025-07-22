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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Понад сотню млрд доларів: Шмигаль оцінив видатки України на оборону у 2026 році

Гроші на оборону у 2026 році: Шмигаль оцінив потреби України

Україна потребуватиме на оборону щонайменше 120 млрд доларів у 2026 році. 

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час наради керівників закордонних дипустанов України. 

Які пріоритети в обороні України

Він розповів, що ведеться робота над тим, щоб залучити половину цієї суми від союзників – ведуться перемовини із членами ЄС та НАТО.

Зараз дивляться

Шмигаль підкреслив, що зі свого боку Україна готова ділитися з партнерами своїм унікальним бойовим досвідом, інноваціями та технологіями. 

– Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах, – сказав очільник Міноборони.

Він підкреслив, що під час війни ця продукція працюватиме на оборону України, однак в перспективі зможе посилити й партнерів. 

Загалом основні стратегічні цілі та пріоритети в обороні України такі:

  • понад половину зброї – закуповувати в Україні;
  • збільшити кількість іноземних підприємств, що співпрацюватимуть з або працюватимуть в Україні;
  • збільшити поставки зброї та нелетальної допомоги від нових нейтральних країн;
  • особливий фокус – на ППО, пріоритет – та, що здатна збивати балістику;
  • додаткове фінансування для розвитку української промисловості – виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів.

Нагадаємо, у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки Кабмін визначив воєнні видатки як основний пріоритет України. 

Базовий сценарій, з урахуванням припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації, передбачає 1,817 трлн гривень видатків на безпеку у 2026 році, 1,439 трлн гривень у 2027-му і 1,384 трлн гривень – у 2028 році.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

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Війна в Українівитрати на оборонуДенис ШмигальМіністерство Оборони
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