Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 28 квітня: ЗСУ ліквідували 1180 окупантів, 34 артсистеми та 1 039 БпЛА
Втрати ворога на 28 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 180 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 525-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,327 млн.
Втрати ворога на 28 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 327 640 (+1 180);
- танків – 11 892;
- бойових броньованих машин – 24 483 (+16);
- артилерійських систем – 40 771 (+34);
- реактивних систем залпового вогню – 1 755 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 1 354;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 260 258 (+1 039);
- крилатих ракет – 4 579;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 91 986 (+276);
- спеціальної техніки – 4 141 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 525-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
