Допущено до конкурсу: що означає цей статус та що робити після його отримання

Відстежувати проходження електронної заяви до закладу вищої освіти вступник може через її статуси в електронному кабінеті вступника.

Статуси можуть бути такими:

Зареєстровано в ЄДЕБО (єдина державна електронна база з питань освіти);

Потребує уточнення вступником;

Зареєстровано в закладі освіти;

Відмовлено закладом освіти;

Скасовано вступником;

Скасовано закладом освіти;

Допущено до конкурсу.

Що означає статус заяви Допущено до конкурсу та що робити після його отримання – читайте на Фактах ICTV.

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Що таке статус Допущено до конкурсу

Статус Допущено до конкурсу означає, що вступника, який подавав заяву, допущено до участі у конкурсному відборі на бюджетні місця або на навчання за контрактом.

Після успішного конкурсного відбору абітурієнт рекомендується до зарахування. При цьому в електронній заяві змінюється статус з Допущено до конкурсу на статус Рекомендовано до зарахування.

Якщо абітурієнт не пройшов конкурсний відбір і йому було відмовлено у вступі до обраного ЗВО, то заяві присвоюється статус Відмовлено вищим навчальним закладом та зазначається причина відмови.

Стежити за перебігом вступної кампанії абітурієнт також може на сайтах обраних вишів. Оскільки приймальна комісія також може змінити статус на Допущено до конкурсу.

Допущено до конкурсу: що робити далі

Якщо абітурієнт успішно подав заяву і отримав статус заяви Допущено до конкурсу, то наступним етапом буде — чекати дати оприлюднення остаточних рейтингових списків, за якими надаються рекомендації до зарахування.

Рейтингові списки будуть сформовані до 6 серпня 2025 року.

Під час вступної кампанії 2025 дивитись рейтингові списки вступників до вишів можна на сайті інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA. Вони публікуватимуться за кожною спеціальністю окремо.

У рейтингових списках зазначатимуться:

конкурсні бали; результати вступних іспитів та сертифікатів НМТ/ЗНО; інша інформація, що стосується перебігу вступної кампанії.

Якщо до 6 серпня абітурієнт побачить, що його статус в особистому кабінеті змінився з Допущено до конкурсу на Рекомендовано до зарахування, то він має:

підтвердити вибір закладу освіти;

виконати вимоги до зарахування згідно з правилами обраного вишу;

укласти договір про надання освітніх послуг (за необхідністю).

Зарахування на бюджет відбувається не пізніше 11 серпня 2025 року.

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