Що робити, якщо не встиг подати заяву на вступ до вишу у 2025 році

Починаючи з 1 липня 2025 року до 20 жовтня 2025 року, абітурієнти можуть зареєструвати особисті електронні кабінети.

Прийом заяв та документів від вступників розпочався 19 липня (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) та закінчується о 18:00 1 серпня 2025 року.

Що робити, якщо не встиг подати заяву на вступ, чи можна буде у такому разі вступати у 2025 році — читайте детальніше на Фактах ICTV.

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Що робити, якщо не встиг подати заяву на вступ 2025

Заява та документи на вступ до вищих навчальних закладів приймаються через електронний кабінет вступника.

Після початку вступної кампанії вступнику необхідно створити особистий електронний кабінет та за його допомогою завантажити копії необхідних документів.

Нагадуємо, що цього року вступники можуть подати не більше п’яти заяв на бюджет та до десяти заяв на контракт.

Заяви подають тільки в електронній формі (окрім осіб, зазначених у п.п. 3 розділу VI Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти). Саме через особистий кабінет вступник може подати заяви до вишів на бажані конкурсні пропозиції.

У 2025 році вступна кампанія для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) розпочалася 1 липня. Реєстрація заяв вступників буде завершена 1 серпня о 18:00. Після цього відбувається зарахуванням вступників до закладів вищої освіти.

Після цього терміну вступити на бюджет буде неможливо. Якщо заклади вищої освіти будуть проводити додаткові набори, то лише на контракт.

Абітурієнти, які не встигли подати заяви на вступ до вишу у 2025 році, можуть звернутися до закладу освіти та зʼясувати, чи проводиться там додатковий набір. Якщо заклад проводить додатковий набір, то вступник зможе подати заяву на вступ через електронний кабінет вступника. Але лише на контрактній основі.

Загалом заклади освіти можуть проводити додатковий набір на контрактну форму навчання до 31 жовтня.

Нагадуємо, що формування рейтингових списків вступників і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюється не пізніше 06 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18:00 09 серпня 2025 року.

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