Які є пільгові умови для вступу у 2025 році: перелік

У 2025 році окремі категорії вступників зможуть скористатися спеціальними умовами під час вступної кампанії. Зокрема, це може бути зарахування без участі в НМТ, вступ за результатами співбесіди або подання документів на спеціально передбачені бюджетні місця.

Хто має пільгові умови вступу до закладів вищої освіти в Україні у 2025 році та що передбачено — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які діють пільгові умови для вступу у 2025 році

Цьогоріч пільгові умови поділяються на два основних типи:

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Пільги під час проходження вступних випробувань, а також особливі правила участі в конкурсному відборі. Переваги при вступі на бюджетні місця, тобто надається право на зарахування або переведення на навчання за кошти держави чи місцевих бюджетів.

Пільги можуть бути застосовані лише за певних умов:

коли вступна заява подана на відкриту або широку конкурсну пропозицію;

якщо абітурієнт не отримав жодного бюджетного місця за результатами всіх поданих заяв;

якщо у заяві не вказано, що вступник бере участь у конкурсі лише на контракт та був повідомлений про відсутність можливості переведення на бюджет у межах вступної кампанії.

Щоб скористатися спеціальними умовами під час вступу, обов’язковою умовою є наявність картки вступника в ЄДЕБО. Саме там має бути вказана відповідна пільгова категорія.

Також у системі повинні бути зафіксовані підтверджуючі документи (їхні реквізити), або ж відскановані копії, якщо інформація про пільги відсутня в державних реєстрах.

Варто зазначити, що абітурієнт повинен внести дані про свою пільгу в особистий електронний кабінет ще до подачі першої заяви. Після цього додати або змінити інформацію вже не вдасться.

Щоб верифікувати документи, вступник має звернутися до приймальної комісії будь-якого університету чи академії на території України.

Пільгові категорії вступників 2025

У вступній кампанії 2025 року передбачено низку пільг для окремих категорій громадян, що дають можливість брати участь у конкурсному відборі за спрощеними умовами.

Співбесіда або творчий конкурс із зарахуванням за будь-якої позитивної оцінки доступні для:

осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;

постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

осіб з інвалідністю, які не мають змоги особисто відвідувати навчальні заклади.

Заміна НМТ співбесідою дозволяється тим, хто:

має статус учасника Революції Гідності або бойових дій;

не зміг зареєструватися на НМТ у 2025 році через медичні причини та неможливість створення спеціальних умов;

має інвалідність або є дитиною з інвалідністю та не брав участі в основних або додаткових сесіях НМТ з причин хвороби чи патології;

зареєстрований у населених пунктах, що перебувають під окупацією або де ведуться бойові дії станом на 1 липня 2025 року, або проживає там, або був змушений виїхати після 1 січня 2025 року.

Право на вступ за квотою-1 на бюджетні місця мають:

учасники Революції Гідності та бойових дій, включаючи строковиків;

абітурієнти з інвалідністю, яким було відмовлено в участі в НМТ через неможливість створення особливих умов;

особи з I чи II групою інвалідності або діти з інвалідністю, які проходили НМТ у 2025 році;

особи, які перебували у незаконному ув’язненні внаслідок агресії проти України;

діти-сироти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа.

Квота-2 передбачає вступ на бюджет за результатами НМТ або співбесіди (творчого конкурсу) й надається вступникам, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях або у зонах бойових дій станом на 1 липня 2025 року, які або залишаються там, або виїхали після 1 січня 2025 року.

Хто може бути переведений на вільні бюджетні місця у 2025 році

Якщо в закладі вищої освіти залишаються вільні місця державного або регіонального замовлення, на них можуть бути переведені окремі категорії вступників. Йдеться про осіб, які мають підтверджений пільговий статус і відповідають встановленим умовам.

Зокрема скористатися пільгою можуть:

вступники з інвалідністю I чи II груп, а також діти з інвалідністю до 18 років, за умови, що їхній стан здоров’я не перешкоджає навчанню за обраним фахом;

люди з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або брали участь у ліквідації її наслідків, якщо інвалідність прямо пов’язана з аварією;

до цієї категорії також належать хворі на променеву хворобу (категорія 1) і члени їхніх родин, а також мешканці зони безумовного відселення (категорія 2) і їх неповнолітні діти;

діти, а також особи з-поміж дітей, які у рік вступу отримали відповідний освітній рівень, якщо їхні батьки є: постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, військовими з інвалідністю, зниклими безвісти в особливих обставинах чи незаконно утримуваними внаслідок збройної агресії проти України;

шахтарі з підземним стажем не менше трьох років, а також діти шахтарів (протягом трьох років після здобуття повної загальної середньої освіти), якщо батько чи мати має не менше 15 років підземного стажу або загинув/стала особою з інвалідністю внаслідок виробничої травми;

вступники з інвалідністю I або II груп, а також діти з інвалідністю, які складали основну або додаткову сесію НМТ у 2025 році (за наявності відповідного підтвердження);

особи, які перебували у незаконному ув’язненні внаслідок воєнної агресії РФ;

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа;

особи, зареєстровані в населених пунктах, що належать до територій можливих бойових дій станом на 1 липня року вступу;

внутрішньо переміщені особи згідно із Законом України Про забезпечення прав і свобод ВПО;

діти з багатодітних родин, у яких п’ятеро або більше дітей.

Особливі умови для зарахування на бюджетну форму навчання поширюються виключно на подані заяви за відкритими або фіксованими конкурсними пропозиціями.

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